توفي داخل المستشفى.. الداخلية تنفى الادعاء بوفاة نزيل داخل قسم شرطة بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله بعدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن “الزعم بوفاة أحد الأشخاص داخل أحد أقسام الشرطة بالغربية نتيجة تعرضه لإهمال طبي متعمد”.

وبالفحص؛ تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن النزيل المذكور محبوس اعتبارا من أول سبتمبر الجاري؛ لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده بالحبس لمدة عام في إحدى القضايا، وله تاريخ مرضي؛ لمعاناته من داء السكري وتضخم في عضلة القلب، وكان يتم متابعة حالته الصحية بشكل منتظم، أسوةً بقرنائه.

وأوضحت أنه بتاريخ 16 سبتمبر الجاري، شعر النزيل بحالة إعياء، وتم نقله لأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه توفي نتيجة حالته المرضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار المحاولات المستمرة واليائسة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة من خلال اختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات وتزييف الحقائق، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.