راكب موتوسيكل.. القبض على شاب تحرش بفتاة فى الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بالتحرش بإحدى الفتيات حال سيرها بأحد الشوارع بالشرقية ولاذ بالفرار.

وبالفحص أمكن تحديد الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة أبو حماد) ، وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 10 سبتمبر وحال سيرها بأحد الشوارع قام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بالتحرش بها ولاذ بالفرار.

أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (نجار - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه تم التحفظ على الدراجة النارية وإتخاذ الإجراءات القانونية.