بالعصي والأسلحة البيضاء.. خلافات الجيرة تشعل مشاجرة بالفيوم وضبط 11 شخصا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية بالفيوم.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11/ الجارى تبلغ لمركز شرطة الفيوم بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (8 أشخاص) ، وطرف ثان : (3 أشخاص)، جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لخلافات بينهم حول الجيرة تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم بالضرب بـ (عصى خشبية ، أسلحة بيضاء) والتراشق بالحجارة.



أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه وضبط بحوزتهم (العصى الخشبية والأسلحة البيضاء "المستخدمة فى التعدى") ، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.