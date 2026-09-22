مدير تعليم مطروح يتفقد مدرسة العمدة أحمد طرام للتعليم الأساسي بنات ويشيد بمستوى الطالبات

تفقد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح مدرسة العمدة أحمد طرام للتعليم الأساسي وسط مدينة مرسى مطروح وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية والاطمئنان على انتظام الدراسة بحضور أيمن شومان مدير عام الإدارة التعليمية.

جولة داخل الفصول

وخلال جولته داخل الفصول الدراسية تابع مدير المديرية مستوى الطالبات في القراءة والكتابة وأجرى حواراً معهم للوقوف على مستواهم التحصيلي مشيداً بالمستوى المتميز للمدرسة وانضباطها وجهود هيئة التدريس بها.

توزيع مستلزمات مدرسية

وقام بتوزيع بعض المستلزمات المدرسية على الطالبات تشجيعاً لهن على مواصلة التفوق والاجتهاد.

وأكد الرشيدي في ختام زيارته على استمرار المتابعات الميدانية لجميع المدارس بكافة أرجاء مطروح لضمان تقديم محتوي تعليمي جيد لأبنائنا الطلاب.