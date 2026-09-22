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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مدير تعليم مطروح: دراسة شكاوى المعلمين والاستفادة منها في تطوير المنظومة

مدير تعليم مطروح خلال الاجتماع
مدير تعليم مطروح خلال الاجتماع
ايمن محمود

عقد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اجتماعا مع مسئولي أقسام التواصل ودعم المعلمين بالإدارات التعليمية بمقر ديوان عام المديرية بحضور أحمد هاشم رئيس مجلس أمناء المحافظة ومفتاح الجراري نقيب معلمي مطروح والدكتور علي حلاوة مدير ادارة التواصل ودعم المعلمين.

التواصل مع المشاكل التي تواجه المعلمين

واستعرض حلاوة خلال الاجتماع الإيجابيات والسلبيات التي وضحت من خلال عمل وحدة التواصل ودعم المعلمين في العام الدراسي الماضى، مؤكداً أن هناك جروب الكتروني عبر تطبيق التواصل الاجتماعي فيس بوك لسرعة التواصل مع المشاكل التي تواجه المعلمين وحلها في إطار محدد ومنظم.

وشدد وكيل الوزارة علي ضرورة تحلي مسئولي التواصل بالجدية والالتزام وتقدير المسئولية خلال العام الدراسي الجديد لضمان نجاح الوحدة في المهام المنوطة بها مع دراسة وبحث شكاوى المعلمين والاستفادة منها في تطوير منظومة التعليم مع تقديم تقرير شهري بتلك الشكاوي والمقترحات.

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