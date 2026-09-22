محافظ مطروح يتفقد موقع المنطقة الحرفية ويوجه بسرعة إعداد المخطط وتقديم حوافز جاذبة لأصحاب الحرف

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، اليوم، الموقع المقترح لإنشاء المنطقة الحرفية بالكيلو 8، وذلك بحضور الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، والمهندسة أمل عرفة، مدير إدارة التخطيط العمراني، واللواء محمد رجب رئيس مدينة مرسي مطروح ، في إطار جهود المحافظة للتوسع في المناطق الحرفية وتنظيم الأنشطة ودعم أصحاب الحرف.

استيعاب الورش

وأوضحت المهندسة أمل عرفة أن مساحة الموقع تتيح استيعاب مختلف الورش و الأنشطة الحرفية، مع إمكانية تخطيط المنطقة بصورة متكاملة بما يحقق الاستخدام الأمثل للمساحة ويوفر بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة.

وأكد محافظ مطروح أهمية تنظيم الأنشطة الحرفية، والحد من العشوائية، وتوفير بيئة عمل ملائمة لأصحاب الحرف، مع الحفاظ على المظهر الحضاري والاشتراطات البيئية.

سرعة الانتهاء من الرفع المساحي

موجهاً بسرعة الانتهاء من الرفع المساحي للموقع وإعداد التصميمات والمخطط المقترح للمنطقة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة، مع دراسة وتقديم حزمة من الحوافز والتيسيرات الجاذبة لأصحاب الحرف لتشجيعهم على الانتقال إلى المنطقة الجديدة والاستفادة من الخدمات المتاحة بها.

كما شدد محافظ مطروح على ضرورة الالتزام الكامل بـالاشتراطات البيئية والتنظيمية عند تخطيط وتنفيذ المشروعات الحرفية، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للمحافظة.