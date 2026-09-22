إعلامي: محمود جهاد يسعى لفرض نفسه مع الزمالك

أكد مينا ماهر أن محمود جهاد يسعى للظهور بشكل مستمر مع الزمالك خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن اللاعب تألق خلال فترة الإعداد وبدأ في الدخول بأجواء الفريق والمشاركة بشكل أكبر.

محمود جهاد

وأوضح ماهر أن جهاد لاعب وسط مميز ويمتلك إضافة يمكن أن يقدمها للفريق، خاصة مع حصوله على فرصة أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن محمود جهاد سيشارك مع الزمالك في المباريات الودية خلال فترة التوقف، إلى جانب مشاركته في مباراة كأس عاصمة مصر، وذلك من أجل تجهيزه للمباريات القادمة.محمود جهاد يسعى لفرض نفسه مع الزمالك