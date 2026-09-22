السفير الهندي بالقاهرة: زيارة السيسي للهند فتحت فصلا جديدا في العلاقات بين البلدين

قال سوريش ريدي، السفير الهندي لدى مصر، إن العلاقات المصرية الهندية تتميز بخصوصية كبيرة، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الهند كانت ناجحة للغاية، وأسهمت في فتح فصل جديد وإطار أوسع للعلاقات بين البلدين.



وأوضح السفير الهندي خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أن المقال الذي نشره الرئيس السيسي في صحيفة "ذا ايكونوميك تاميز" الهندية، وهي من أبرز الصحف الاقتصادية في البلاد، حظي باهتمام وقراءة واسعة، خاصة ما تضمنه من حديث عن أزمتي الطاقة والغذاء، وهو ما أسهم في خلق اهتمام جديد من جانب رجال الأعمال الهنود بالسوق المصرية.

وأشار إلى أن أكبر شركة صناعية في مصر هي شركة هندية، لافتا إلى وجود أكثر من 75 مصنعا هنديا في مصر، إلى جانب تزايد اهتمام المستثمرين الهنود بالاستثمار في السوق المصرية.

وأكد أهمية تنويع الاستثمارات الهندية في مصر لتشمل قطاعات ومناطق مختلفة، بما يتيح فرصا أكبر لتوسيع حجم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قال السفير الهندي إنها تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للهند، مشيرا إلى وجود رغبة في إقامة منطقة اقتصادية هندية في مصر، خاصة مع وجود العديد من المصانع والشركات الهندية.

وأوضح أن الصورة بشأن موقع المنطقة الاقتصادية المقترحة لم تتحدد بشكل نهائي حتى الآن، مشيرا إلى وجود نقاشات مع المستثمرين ورجال الأعمال الهنود حول المكان الذي يفضلون إقامة المنطقة الاقتصادية فيه.

وأكد ريدي أن حجم التجارة الهندية يبلغ نحو 1.4 تريليون دولار، مشيرا إلى أن قناة السويس تلعب دورا مهما في دعم حركة التجارة العالمية، وتوفر قدرا من الاستقرار الذي يساعد على استمرار تدفق التجارة الدولية.

وأضاف أن أهمية قناة السويس بالنسبة للهند ترتبط بشكل مباشر بموقعها ودورها في حركة التجارة العالمية، وهو ما يجعل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والهند في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محل اهتمام متبادل.