مفاوضات واشنطن وطهران تتعثر .. خلافات كبيرة وفرص اتفاق محدودة

كشف مصدر أمريكي حضر اجتماع الوفد الإيراني لقناة العربية السعودية أن فرص التوصل لاتفاق بين الجانبين لا تزال محدودة، مؤكداً وجود خلافات وعقبات كبيرة، وأن واشنطن رفضت طلب طهران برفع الحصار.

مضيق هرمز مقابل تخفيف العقوبات

وفي سياق متصل، أفادت مصادر قناة العربية عن وجود مناقشات أمريكية إيرانية حول فتح مضيق هرمز مقابل تخفيف العقوبات والحصار المفروض على طهران.

وشدّدت المصادر على عدم وجود تفاهمات نهائية حتى الآن، في انتظار مواصلة الجهود للوصول إلى اتفاق.

تصريحات ترامب: تهديد وتلويح بالقوة

وفي تصريحات متتالية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المزيد من النفط بدأ يتدفق عبر مضيق هرمز، مؤكداً أن البحرية الأمريكية أزالت الألغام من المضيق.

وشدد ترامب على أن واشنطن تملك أقوى جيش لإنهاء التهديد الإيراني، وأن إنهاء التهديد النووي الإيراني ليس له علاقة بالانتخابات، متوقعاً أن تنتهي حرب إيران مباشرة بعد الانتخابات النصفية الأمريكية.

وأضاف: "سنجعل مستقبل الشرق الأوسط أكثر إشراقاً، وسنقصف منشأة جبل الفأس الإيرانية إذا لزم الأمر"، داعياً قادة إيران إلى انتهاز الفرصة.

واختتم بالقول إن الحصار المفروض على إيران هو الأقوى في التاريخ، وأن بلاده عزلت طهران اقتصادياً بشكل كامل.