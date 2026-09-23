بعد الاشتباه في طرد مُفخّخ .. شرطة نيويورك تُنهي حالة الطوارئ قرب الأمم المتحدة

أعلنت شرطة نيويورك انتهاء التحقيق في طرد مشبوه بالقرب من مقر الأمم المتحدة، بعد استجابة أمنية واسعة وإغلاق شوارع وإخلاء مبانٍ في وسط مانهاتن لنحو ساعة، قبل إعلان انتهاء حالة الطوارئ في الساعة 4:37 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء، وفقاً لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.

إغلاق شوارع في قلب مانهاتن

وأغلق خبراء المتفجرات في شرطة نيويورك عدة مبانٍ في وسط مانهاتن بعد الإبلاغ عن الطرد المشبوه بالقرب من الأمم المتحدة أثناء انعقاد الجمعية العامة في 22 سبتمبر.

وأغلقت الشرطة الشوارع من شرق 42 إلى شرق 44 بين الجادتين الثانية وليكسينغتون، بعد ورود معلومات عن وجود الطرد قرب شارع 43 الشرقي والجادة الثالثة، حيث انتشر ضباط من شرطة نيويورك وعناصر من تحقيقات الأمن الداخلي إلى جانب مركبة تابعة لفرقة المتفجرات.

ترامب يغادر بأمان ولا تهديد مباشر

وغادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الأمم المتحدة بأمان عبر موكبه أثناء سير العملية الأمنية.

وأكدت المصادر أن الطرد المشبوه كان يبعد عدة مبانٍ عن مجمع الأمم المتحدة، ولا يوجد أي دليل على إجلاء ترامب أو استهدافه شخصياً أو وجوده في خطر مباشر.

لا متفجرات أو إصابات

ولم تؤكد الشرطة العثور على أي عبوة ناسفة، كما لم تسجل وقوع إصابات أو اعتقالات، فيما وُجه الجمهور بعيداً عن الشوارع المتضررة خلال فحص المتخصصين للطرد المشبوه.