إصابة 5 أشخاص بينهم رضيع وممرضة في تصادم دراجتين ناريتين بالدقهلية

أصيب 5 أشخاص، بينهم رضيع وممرضة، إثر وقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين على الطريق الرابط بين قريتي البيضاء وتاج العز، بنطاق مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين على الطريق المشار إليه.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص، بينهم ممرضة وطفل يبلغ من العمر عامين.



وتبين أن المصابين هم: نيرة العدروسي محمد، 38 عامًا، أخصائية تمريض بمستشفى تمي الأمديد، وأصيبت باشتباه ما بعد الارتجاج، وكسر بالكتف الأيمن، وجرح قطعي بفروة الرأس.. محمود رمضان محمد، 40 عامًا، وأصيب بكسر بالقدم اليسرى.. ياسين محمود رمضان، عامان، وأصيب باشتباه ما بعد الارتجاج.. أحمد السيد عبد السلام، 21 عامًا، وأصيب بنزيف بالأذن، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم. محمود السيد عبد السلام، 17 عامًا، وأصيب بسحجات وكدمات متفرقة بالذراعين، مع اشتباه كسر بالذراع الأيسر.

وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى تمي الأمديد المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.