القبض على شخص يرتدى ملابس نسائية وبحرض على الفجور بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص نشر فيديوهات يرتدى ملابس نسائية ويحرض على الفجور.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بنشر مقاطع فيديو على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن إرتدائه ملابس نسائية والرقص بصورة تتنافى مع القيم المجتمعية والتحريض على الفجور.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور حال تواجده بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية ، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بنشره مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









