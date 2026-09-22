القوات الحكومية اليمنية تسيطر على جبل استراتيجي قرب باب المندب

أعلن مسؤول يمني، الثلاثاء، أن القوات الحكومية تمكنت من السيطرة على جبل استراتيجي يطل على مناطق قريبة من مضيق باب المندب، عقب اشتباكات مع مقاتلي ميليشيا الحوثي.

وقال وكيل وزارة الإعلام اليمنية المساعد لشؤون التلفزيون، فياض النعمان، نقلًا عن مصادر ميدانية، إن القوات الحكومية طردت الحوثيين من جبل زلات الواقع خلف سلسلة جبال كهبوب في محافظة لحج.

وأوضح النعمان أن الموقع يطل على منطقة العمري وباب المندب، الممر المائي الاستراتيجي الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، مشيرًا إلى أن الحوثيين تكبدوا خسائر في الأرواح والمعدات خلال المواجهات.

وأضاف أن السيطرة على الجبل تضع معسكر العمري العسكري في مرمى نيران القوات الحكومية، بما يعزز مواقعها ويفرض ضغطًا إضافيًا على مواقع الحوثيين في المنطقة.

تصعيد على جبهات تعز ولحج

وتأتي السيطرة على جبل زلات في ظل تصاعد القتال خلال الأسابيع الأخيرة على خطوط التماس بين محافظتي تعز ولحج.

وكانت القوات الحكومية قد أعلنت في وقت سابق السيطرة على عدد من المرتفعات في سلسلة جبال كهبوب، إلى جانب تنفيذ هجمات مضادة على مواقع الحوثيين في منطقة تتحكم في طرق الوصول إلى الساحل الغربي لليمن وباب المندب وذباب.