هشام نصر: الزمالك لديه كارثة مالية .. ورحيل «بيزيرا» يفتح الباب لتكرار الأمر

تحدّث هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، عن الأزمة المالية التي يمر بها النادي، موضحًا موقفه من ملف رحيل اللاعبين، ومشيرًا إلى أن التفريط في بيزيرا قد يفتح الباب أمام تكرار السيناريو مع لاعبين آخرين.

وقال هشام نصر في تصريحات تلفزيونية مع الاعلامي إبراهيم فايق: “نادي الزمالك لديه كارثة مالية ولو خسر العرض المالي لبيزيرا لن أستفيد كذا؟ رحيل بيزيرا يفتح الباب أمام تكرار نفس الأمر لكل مقام”.

وتابع: “الزمالك صانع النجوم، واللاعبون والمدربون يلمعون في نادي الزمالك”.

وأضاف: “حسام عبد المجيد استمر لمدة موسمين دون تجديد عقده وكان يرغب في الاحتراف الأوروبي، فهل نتركه حتى ينتهي عقده ويرحل مجانًا؟”.