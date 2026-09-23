إبراهيم فايق يستعرض لياقته البدنية من الجيم عبر إنستجرام

شارك الإعلامي إبراهيم فايق متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، مقطع فيديو ظهر خلاله من داخل صالة الألعاب الرياضية، مُستعرضًا جانبًا من تدريباته الرياضية.

وظهر إبراهيم فايق خلال الفيديو وهو يؤدي مجموعة من التمارين الرياضية الشاقة، في إطار حرصه على الحفاظ على لياقته البدنية ونشاطه، وسط تركيز واضح أثناء أداء التدريبات.

وحظي الفيديو بتفاعل متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تفاعلوا مع ظهوره خلال ممارسة التمارين الرياضية واستعراض لياقته البدنية.

علي الجانب الآخر كان قد أعرب الإعلامي إبراهيم فايق عن تعاطفه مع رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، في ظل الأزمة التي يمر بها، مؤكدًا أنه يتمنى له التوفيق خلال المرحلة المقبلة، وأن تتحول محنته إلى بداية لمرحلة جديدة في حياته.

وقال إبراهيم فايق، خلال تصريحات تلفزيونية: «رمضان صبحي بيمر بابتلاء صعب جدًا، لكنه نجا من ابتلاء أصعب منه، ولو أنا مكانه هحمد ربنا وأصبر وأرضى، وأجهز نفسي لمرحلة جديدة في حياتي».