عمرو الحديدي: هادي رياض مُدافع جيد لكنه قلق من جماهير الأهلي

أشاد عمرو الحديدي، لاعب الأهلي السابق، بمستوى هادي رياض، مؤكدًا أن المدافع يمتلك إمكانيات جيدة، لكنه يبدو متأثرًا بالقلق من ردود فعل جماهير الأهلي، وهو ما قد ينعكس على أدائه داخل الملعب.

وقال الحديدي، عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد، إن هادي رياض قادر على تطوير مستواه مع مرور الوقت، خاصة مع اكتساب المزيد من الخبرات والتأقلم مع أجواء الفريق.

وأوضح الحديدي أن منح هادي رياض الوقت والثقة قد يساعده على الظهور بشكل أفضل، مؤكدًا أن مستواه يمكن أن يتطور تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.