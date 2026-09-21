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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نشأت الديهي موجهًا الشكر لوزير الري: لم تصبه آفة الاستعلاء الوظيفي

نشأت الديهي
نشأت الديهي
محمود زيدان

وجه الإعلامي نشأت الديهي، التحية إلى الدكتور هاني سويلم، بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده مع عدد من مراسلي المواقع الأجنبية لشرح ما يتعلق بالأمن المائي وأزمة سد النهضة الإثيوبي.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، "كل الناس اتفقت على طريقة عرضه وتعاطيه مع أزمة تقلق كل المصريين، امبارح وزير الري كان نجم الشباك كل المواقع وكل الناس وكل التعلييقات تتكلم على مهارة ودقة الردود لوزير الري والموارد المائية وطريقته وهو واثق من نفسه".

وأضاف "الوزير كان مالي مكانه ومركزه وعنده أدواته بيتكلم لا يتلجلج ومذاكر ملفه كويس وواثق من قضيته ومن حق بلده كويس، هذا الرجل العالم الشاطر الذي يجيد عرض وجهة نظره ومؤمن ببلده وحقها وإمكانياتها ولم يتسلل اليه لحظة خوف واحدة".

وتابع "اتكلم بصراحة شديدة ولكنه أعطانا حالة من الطمأنينة، وأنا فخور بالدكتور هاني سويلم وأحيه وكنا نتوقع أدائه حتى قبل أن يتولى المسؤولية، وبعد توليه المسؤولية لم تصبه آفة الاستعلاء الوظيفي، حديثه بره مصر زي داخل مصر هو وزير مصري بدرجة امتياز".

كما وجه التحية إلى السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات التي شاركت في تنظيم هذا المؤتمر مع المراسلين الأجانب.

وتابع " سفير قدير ومهذب فاهم ملفاته ذاكر الهيئة وبدأ يطلع درر وأقول له متشكرين لأنه يقدر العاملين بالحقل الإعلامي حق تقديره، ويدير الهيئة العامة للاستعلامات بشكل يحظى باحترامنا جميعا".

وزير الري أخبار توك شو الري الأمن المائي

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