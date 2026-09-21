نشأت الديهي بعد اجتزاء تصريحاته: قلت ربنا يستر ولم أتحدث عن مصر

رد الإعلامي نشأت الديهي، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن تشاؤمه من الأوضاع الاقتصادية في مصر، مؤكدًا أن حديثه كان متعلقًا بتطورات الاقتصاد العالمي، استنادًا إلى تقارير دولية، وليس توقعًا لأوضاع الاقتصاد المصري.



وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أنه كان يتحدث عن تقرير صادر عن مؤسسة "جي بي مورجان"، أشار إلى صعوبة التنبؤ باتجاهات أسعار البترول خلال الفترة الحالية، في ظل عدم وضوح المشهد الاقتصادي العالمي.



وأضاف أنه استعرض خلال حديثه عددًا من التقارير الدولية التي تتناول صعوبة الأوضاع الاقتصادية عالميًا، موضحًا أن العالم يواجه حالة من عدم اليقين بشأن ما يمكن أن يحدث خلال الفترة المقبلة.



وأكد الديهي أنه لم يتحدث عن أسعار محددة أو يقدم توقعات بشأن أسعار البترول، وإنما نقل ما ورد في التقارير الدولية حول حالة القلق وعدم وضوح الرؤية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.



وأشار إلى أنه عندما قال "ربنا يستر"، كان يقصد تأثير التطورات الاقتصادية العالمية على مصر، وليس التعبير عن تشاؤم بشأن الاقتصاد المصري، منتقدًا ما وصفه باجتزاء حديثه من سياقه.



وتطرق إلى تحركات سعر الصرف، مؤكدًا عدم وجود ما يدعو إلى الخوف من تغيرات سعر الصرف، في ظل القضاء على السوق الموازية للعملة.



وأوضح أن تحركات سعر الصرف قد يكون لها تأثير على الأسعار، إلا أن وجود سوق صرف موحدة وعدم وجود السوق الموازية يمثلان عاملًا مهمًا في التعامل مع هذه التحركات.



وفيما يتعلق بالاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع محافظ البنك المركزي، أكد الديهي، أن مثل هذه الاجتماعات تعكس وجود حوار وتنسيق بين مؤسسات الدولة، مشددًا على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية في إدارة الملفات الاقتصادية.