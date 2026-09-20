الأوراق والمستندات اللازمة.. خطوات استخراج اشتراك المترو للطلاب 2026

مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026، والعام الجامعي، ازداد بحث آلاف الطلاب وأولياء الأمور عن خطوات استخراج اشتراكات المترو للطلاب وأسعار الاشتراكات الجديدة للتخفيف من الأعباء المالية.

وقد أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن التسهيلات والأوراق المطلوبة لاستخراج الكارنيهات المدرسية والجامعية، وتحديد أماكن مكاتب الاشتراكات الموزعة بعناية عبر الخطوط الثلاثة، لضمان سرعة وسهولة إنجاز الإجراءات للطلاب بكل فئاتهم التعليمية دون أي زحام.



خطوات استخراج اشتراك المترو للطلاب

- التوجه إلى أقرب مكتب اشتراكات في محطات المترو.

- شراء استمارة الطلب وملء البيانات المطلوبة بها.

- استكمال إجراءات اعتماد الصور والاستمارة من الجهة التعليمية.

استخراج اشتراكات المترو



- كتابة رقم موبايل الطالب أو ولي أمره على الاستمارة للضرورة.

- يُستخرج الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط.

- يستخدم الاشتراك لحامله فقط حتى لا يتعرض المستخدم لغرامة مالية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج اشتراكات المترو للطلاب

- استمارة اشتراك، مع اعتماد الاستمارة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمدرسة أو الكلية أو المعهد المقيد به الطالب.

اشتراكات المترو

- 2 صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

- صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد الرقمية لمن هم دون 16 عامًا.



مواعيد عمل مكاتب اشتراكات المترو للطلاب

تعمل مكاتب الاشتراكات في مترو الأنفاق يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً، بما يتيح للطلاب وأولياء الأمور فرصة للتوجه إلى المكاتب خلال ساعات العمل المعلنة لإنهاء إجراءات الاشتراك.

مترو الأنفاق

أماكن مكاتب اشتراكات المترو

- مكاتب اشتراكات المترو في الخط الأول: «حلوان، عين حلوان، جامعة حلوان، المعادي، دار السلام، الزهراء، أحمد عرابي، الشهداء 1، منشية الصدر، حدائق الزيتون، عين شمس، عزبة النخل، المرج، المرج الجديدة».

مكاتب اشتراكات المترو

- مكاتب اشتراكات المترو في الخط الثاني بمحطات: «كلية الزراعة، المظلات، روض الفرج، مسرة، الشهداء، العتبة، الأوبرا، الدقي، جامعة القاهرة، أم المصريين، المنيب».

- مكاتب اشتراكات المترو في الخط الثالث بمحطات: «عدلي منصور، النزهة، هليوبوليس، كلية البنات، العباسية، عبده باشا، العتبة، جمال عبد الناصر، صفاء حجازي، إمبابة، القومية، وادي النيل، جامعة الدول، جامعة القاهرة».



أسعار اشتراكات المترو للطلاب 2026-2027

وفقا للهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، جاءت أسعار اشتراكات المترو للطلاب، كالتالي:

مترو الأنفاق

- يبلغ سعر اشتراك المترو للطلاب لمنطقة واحدة 150 جنيهًا.

- يصل سعر اشتراك المترو للطلاب، منطقتين إلى 200 جنيه، ويبلغ سعر اشتراك 3 مناطق 250 جنيهًا.

- ويصل سعر اشتراك 4 مناطق إلى 300 جنيه.