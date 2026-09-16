اشتراك المترو للطلاب 2026-2027.. الأسعار والأوراق والمكاتب

تتراوح أسعار اشتراكات مترو الأنفاق للطلاب للعام الدراسي 2026-2027، وفق البيانات الواردة في النص، بين 150 جنيهًا و300 جنيه، بحسب عدد المناطق التي يغطيها الاشتراك، بينما تتضمن إجراءات الاستخراج تقديم استمارة الاشتراك واعتمادها من المدرسة أو الكلية أو المعهد، إلى جانب 2 صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء، وصورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد الرقمية لمن هم دون 16 عامًا.

وتتزايد عمليات البحث عن اشتراكات المترو للطلاب مع بداية الدراسة بالعام الجديد، خاصة حول الأسعار والأوراق المطلوبة وطريقة التقديم وأماكن مكاتب الاشتراكات ومواعيد العمل، وهي معلومات خدمية تحظى باهتمام الطلاب وأولياء الأمور بالتزامن مع العام الدراسي 2026-2027، وقد نشرت مصادر حديثة اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 تفاصيل أسعار الاشتراكات ومكاتب استخراجها.

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كم تبلغ أسعار اشتراكات المترو للطلاب 2026-2027؟

حددت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل أسعار اشتراكات المترو للطلاب بالتزامن مع بداية الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2026/2027، وتختلف قيمة الاشتراك وفق عدد المناطق التي يغطيها خط سير الطالب، وجاءت الأسعار الواردة في البيانات على النحو الآتي.

يبلغ سعر اشتراك المترو للطلاب لمنطقة واحدة 150 جنيهًا، بينما يصل سعر اشتراك منطقتين إلى 200 جنيه، ويبلغ سعر اشتراك 3 مناطق 250 جنيهًا، في حين يصل سعر اشتراك 4 مناطق إلى 300 جنيه، وهي الأسعار التي تؤكدها أيضًا البيانات المنشورة حديثًا عن اشتراكات الطلاب للعام الدراسي الجديد.

وتتيح هذه الفئات للطالب اختيار الاشتراك وفق نطاق الرحلة اليومية بين محل الإقامة ومقر الدراسة، مع ارتباط قيمة الاشتراك بعدد المناطق التي يغطيها خط السير المحدد في الاستمارة والمستندات المقدمة.

ما الأوراق المطلوبة لاستخراج اشتراك المترو للطلاب؟

يحتاج الطالب إلى تجهيز عدد من المستندات والإجراءات قبل التوجه إلى مكتب اشتراكات المترو، وتشمل الأوراق المطلوبة استمارة اشتراك، مع اعتماد الاستمارة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمدرسة أو الكلية أو المعهد المقيد به الطالب.

كما تشمل المستندات المطلوبة 2 صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء، بالإضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد الرقمية لمن هم دون 16 عامًا.

وتأتي استمارة الاشتراك ضمن الإجراءات الأساسية لاستخراج اشتراك الطالب، وتوضح البيانات المنشورة حديثًا أن الطالب يقوم بملء بيانات الاستمارة واستكمال اعتمادها من الجهة التعليمية المقيد بها.

كيف يمكن للطلاب التقديم على اشتراك المترو؟

يمكن للطلاب استخراج اشتراك مترو الأنفاق من خلال التوجه إلى أقرب مكتب اشتراكات في محطات المترو المختلفة، ثم شراء استمارة الطلب وملء البيانات المطلوبة بها، واستكمال إجراءات اعتماد الصور والاستمارة من الجهة التعليمية.

وتشمل الخطوات شراء الاستمارة، ثم ملء البيانات المطلوبة، وبعد ذلك يتم ختم الصورة الأولى نصفًا على الصورة ونصفًا على الاستمارة، بينما يتم ختم الصورة الثانية من الخلف، ثم اعتماد الاستمارة وختمها بشعار الجمهورية من شئون الطلاب.

كما تتضمن الإجراءات كتابة رقم موبايل الطالب أو ولي أمره على الاستمارة للضرورة، ويُستخرج الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط، كما يستخدم الاشتراك لحامله فقط حتى لا يتعرض المستخدم لغرامة مالية.

وتتوافق هذه الإجراءات في جوهرها مع البيانات الحديثة الخاصة باستخراج اشتراكات الطلاب، والتي توضح ضرورة التوجه إلى مكتب الاشتراكات وشراء الاستمارة المناسبة واستكمال البيانات والاعتمادات المطلوبة.

ما مواعيد عمل مكاتب اشتراكات المترو للطلاب؟

تعمل مكاتب الاشتراكات يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً، وفق البيانات الواردة، بما يتيح للطلاب وأولياء الأمور التوجه إلى المكاتب خلال ساعات العمل المعلنة لإنهاء إجراءات الاشتراك.

وتأتي مواعيد عمل مكاتب الاشتراكات ضمن أبرز المعلومات التي يبحث عنها الطلاب بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، إلى جانب أسعار الاشتراكات والأوراق المطلوبة وأماكن المكاتب في الخطوط الثلاثة، وقد أكدت بيانات حديثة استمرار عمل المكاتب من الساعة 7 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءً طوال أيام الأسبوع.

أين توجد مكاتب اشتراكات المترو في الخط الأول؟

توجد مكاتب اشتراكات المترو في الخط الأول بالمحطات الآتية: «حلوان، عين حلوان، جامعة حلوان، المعادي، دار السلام، الزهراء، أحمد عرابي، الشهداء 1، منشية الصدر، حدائق الزيتون، عين شمس، عزبة النخل، المرج، المرج الجديدة».

وتتضمن القائمة 14 محطة، وتتيح هذه المكاتب للطلاب الراغبين في استخراج الاشتراكات إنهاء الإجراءات المطلوبة وفق المستندات والبيانات المعتمدة، وهي قائمة تتطابق مع أحدث البيانات المنشورة عن مكاتب اشتراكات الخط الأول.

أين توجد مكاتب اشتراكات المترو في الخط الثاني؟

تتوافر مكاتب اشتراكات المترو في الخط الثاني بالمحطات الآتية: «كلية الزراعة، المظلات، روض الفرج، مسرة، الشهداء، العتبة، الأوبرا، الدقي، جامعة القاهرة، أم المصريين، المنيب».

وتضم قائمة مكاتب الخط الثاني 11 محطة، ويمكن للطلاب التوجه إلى المكتب الأقرب وفق خط سيرهم ومحل إقامتهم ومقر الدراسة لاستكمال إجراءات استخراج الاشتراك.

أين توجد مكاتب اشتراكات المترو في الخط الثالث؟

توجد مكاتب اشتراكات المترو في الخط الثالث بالمحطات الآتية: «عدلي منصور، النزهة، هليوبوليس، كلية البنات، العباسية، عبده باشا، العتبة، جمال عبد الناصر، صفاء حجازي، إمبابة، القومية، وادي النيل، جامعة الدول، جامعة القاهرة».

وتضم قائمة مكاتب الخط الثالث 14 محطة، بما يتيح للطلاب استخدام المكاتب المحددة لاستخراج الاشتراكات واستكمال الإجراءات الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.

ما أهم التعليمات عند استخدام اشتراك المترو للطلاب؟

يُستخرج الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط، وفق البيانات الواردة، كما أن الاشتراك مخصص لحامله، ولذلك ينبغي استخدامه من الطالب صاحب الاشتراك حتى لا يتعرض لغرامة مالية.

وتشمل إجراءات استخراج الاشتراك ضرورة كتابة رقم موبايل الطالب أو ولي أمره على الاستمارة للضرورة، إلى جانب استكمال البيانات واعتماد الاستمارة والصور وفق الإجراءات المحددة.

وتأتي هذه التعليمات ضمن البيانات التي يحتاج إليها الطالب قبل التوجه إلى مكتب الاشتراكات، إذ إن تجهيز الأوراق واستكمال الاعتمادات المطلوبة يساعد على إنهاء إجراءات الاستخراج وفق المسار المحدد.

ما أبرز المعلومات التي يبحث عنها الطلاب عن اشتراكات المترو 2026-2027؟

تتركز عمليات البحث المرتبطة باشتراكات المترو للطلاب في العام الدراسي 2026-2027 حول قيمة الاشتراك، والأوراق المطلوبة، وطريقة التقديم، ومواعيد عمل مكاتب الاشتراكات، وأماكن المكاتب في الخطوط الثلاثة.

وتوضح أحدث البيانات المنشورة اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 أن أسعار اشتراكات الطلاب الواردة في البيانات تبدأ من 150 جنيهًا لمنطقة واحدة، وتصل إلى 300 جنيه لـ4 مناطق، بينما تعمل مكاتب الاشتراكات يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً، وتنتشر المكاتب في محطات محددة بالخطوط الثلاثة.

ومع بداية العام الدراسي الجديد 2026-2027، تمثل معرفة تفاصيل الاشتراك خطوة مهمة أمام الطلاب الذين يعتمدون على مترو الأنفاق في الانتقال اليومي، خصوصًا أن الأسئلة الأكثر تداولًا تدور حول سعر الاشتراك، والمستندات المطلوبة، وأقرب مكتب يمكن من خلاله إنهاء الإجراءات.