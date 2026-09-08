أسعار اشتراكات المترو 2026 للطلاب وذوي الهمم

يبحث عدد كبير من المواطنين والطلاب عن أسعار اشتراكات المترو 2026، خاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، حيث توفر وزارة النقل اشتراكات مخفضة لعدد من الفئات، وفي مقدمتها الطلاب وذوو الهمم، بما يساهم في خفض تكلفة الانتقال اليومية وتوفير وسيلة مواصلات آمنة ومنتظمة.

أسعار اشتراكات المترو

وتتضمن منظومة اشتراكات مترو الأنفاق خيارات متعددة تختلف قيمتها وفقا لعدد المراحل التي يغطيها الاشتراك، بينما تتيح الاشتراكات الربع سنوية لحامليها الاستفادة من عدد محدد من الرحلات على مدار 3 أشهر، إلى جانب أسعار خاصة لبعض الفئات المستحقة.

أسعار اشتراكات المترو للطلاب لمدة 3 أشهر

حددت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أسعار الاشتراكات الربع سنوية التي تتيح لحاملها استخدام المترو في 180 رحلة خلال فترة الاشتراك البالغة 3 أشهر.

وتأتي أسعار الاشتراكات وفقا لعدد المراحل على النحو التالي:

اشتراك المرحلة الواحدة: 150 جنيها.

اشتراك المرحلتين: 200 جنيه.

اشتراك 3 أو 4 مراحل: 250 جنيها.

اشتراك أكثر من 4 مراحل: 300 جنيه.

وتوفر هذه الاشتراكات وسيلة انتقال منخفضة التكلفة للطلاب وغيرهم من الفئات المستحقة، خاصة لمن يعتمدون على المترو بصورة يومية في الانتقال إلى المدارس والجامعات وأماكن العمل.

أسعار اشتراكات المترو

أسعار تذاكر المترو للرحلة الواحدة

وبخلاف الاشتراكات، تتاح تذاكر الرحلة الواحدة لجميع الركاب، وتختلف قيمتها وفقا لعدد المحطات التي يقطعها الراكب.

وتبلغ أسعار التذاكر كالتالي:

حتى 9 محطات: 10 جنيهات.

حتى 16 محطة: 12 جنيها.

حتى 23 محطة: 15 جنيها.

حتى 39 محطة: 20 جنيها.

كما تتاح أنظمة مخفضة لبعض الفئات المستحقة، من بينها كبار السن وأفراد القوات المسلحة والشرطة، حيث يحصل المستحقون على نصف قيمة التذكرة وفقا للفئة وعدد المحطات.

سعر تذكرة المترو لذوي الهمم والمحاربين

وتبلغ قيمة التذكرة الموحدة المخصصة لذوي الهمم والمحاربين 5 جنيهات للرحلة الواحدة على مختلف خطوط مترو الأنفاق، وفقا للبيانات المعلنة.

وتأتي هذه التخفيضات في إطار إتاحة خدمات النقل الجماعي بأسعار مناسبة للفئات المستحقة، وتيسير انتقالهم عبر شبكة مترو الأنفاق.

رسوم استخراج كارت اشتراك المترو

ويتم استخراج الكارت الذكي المستخدم في الاشتراكات مقابل 80 جنيها عند استخراجه للمرة الأولى، وتصل مدة صلاحيته إلى نحو 5 سنوات.

ويشمل ذلك كارت الاشتراك الخاص بمن تجاوزوا 70 عاما والمقرر لهم الاشتراك المجاني، عند استخراج الكارت للمرة الأولى.

أما بالنسبة لاستمارات الاشتراك، فتبلغ قيمة الاستمارة الخاصة بالاشتراك الشهري أو الربع سنوي أو النصف سنوي 5 جنيهات، بينما تصل قيمة استمارة الاشتراك السنوي إلى 10 جنيهات.

أسعار اشتراكات المترو

الفئات المستفيدة من اشتراكات المترو المخفضة

تستهدف منظومة الاشتراكات المخفضة دعم عدد من الفئات المستحقة، وفي مقدمتها الطلاب وذوو الهمم، إلى جانب الفئات التي تحصل على تخفيضات وفقا للقواعد المنظمة لاستخدام مترو الأنفاق.

وتوفر الاشتراكات الربع سنوية بديلا اقتصاديا للطلاب والركاب الذين يستخدمون المترو بصورة منتظمة، حيث تتيح 180 رحلة خلال 3 أشهر مقابل قيمة اشتراك محددة وفقا لعدد المراحل.

أهمية اشتراكات المترو مع بداية العام الدراسي

وتزداد أهمية الاشتراكات المخفضة مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، خاصة بالنسبة للطلاب الذين يعتمدون على مترو الأنفاق بشكل يومي في الوصول إلى المدارس والجامعات.

وتساعد هذه الاشتراكات في تقليل نفقات الانتقال مقارنة بشراء تذاكر الرحلات بصورة منفردة، كما توفر للطلاب وسيلة مواصلات منتظمة وآمنة طوال فترة الدراسة، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر.