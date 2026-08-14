مترو الأنفاق ينعى أحد موظفيه بعد مقـ تله في حادث 15 مايو

نعى اللواء دكتور مهندس طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، والمهندس علي الفضالي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، والمهندس خالد صبرة، العضو المنتدب لمونوريل شرق وغرب النيل، وجميع مساعدي رئيس الشركة ومديري العموم ومديري الإدارات، وجميع العاملين بإدارة الخطوط الهوائية بالخط الأول، والعاملين بالإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة وخدمة المواطنين، وكل العاملين بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، محمد سيد خليل، خبير الشبكة الهوائية بالخطوط الهوائية بالخط الأول، الذي توفي صباح اليوم، إثر حادث إطلاق نار أليم وقع أثناء جلسة صلح عائلية بمنطقة 15 مايو، نتيجة خلافات أسرية.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، في منشور عبر الصفحة الرسمية للشركة المصرية لإدارية وتشغيل المترو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «في هذا المصاب الجلل، نحتسب فقيدنا عند الله، ونسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يكرم نزله ويوسع مدخله».