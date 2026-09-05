تخفيضات 90%.. أسعار اشتراكات المترو الربع سنوية للطلبة

تستمر وزارة النقل في تقديم تسهيلات سعرية للفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها الطلاب وذوو الهمم، من خلال إتاحة اشتراكات المترو الربع سنوية بأسعار مخفضة، بما يساهم في تخفيف أعباء الانتقال اليومية وتوفير وسيلة مواصلات آمنة واقتصادية.

أسعار اشتراكات المترو

وتتيح الاشتراكات الربع سنوية لحامليها الاستفادة من 180 رحلة على مدار 3 أشهر، مع اختلاف قيمة الاشتراك وفقا لعدد المراحل التي يغطيها، إلى جانب توفير أسعار مخفضة لبعض الفئات المستحقة عند استخدام تذاكر الرحلة الواحدة.

أسعار اشتراكات المترو للطلاب وذوي الهمم لمدة 3 أشهر

حددت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق قيمة الاشتراكات الربع سنوية التي تغطي 180 رحلة خلال 3 أشهر، وجاءت الأسعار وفقا لعدد المراحل على النحو التالي.

اشتراك المرحلة الواحدة بقيمة 150 جنيها.

اشتراك المرحلتين بقيمة 200 جنيه.

اشتراك 3 أو 4 مراحل بقيمة 250 جنيها.

اشتراك أكثر من 4 مراحل بقيمة 300 جنيه.

وبالنسبة لذوي الهمم والمحاربين، تبلغ قيمة التذكرة الموحدة 5 جنيهات للرحلة الواحدة على مختلف الخطوط، وفقا للبيانات الواردة.

أسعار اشتراكات المترو

أسعار تذاكر المترو للرحلة الواحدة

كما تشمل منظومة أسعار تذاكر المترو تذاكر الرحلة الواحدة لجمهور الركاب، مع إتاحة نصف التذكرة لبعض الفئات المستحقة، من بينها كبار السن والقوات المسلحة والشرطة، وذلك وفقا لعدد المحطات.

وتأتي الأسعار كالتالي.

حتى 9 محطات بقيمة 10 جنيهات، ونصف التذكرة 5 جنيهات.

حتى 16 محطة بقيمة 12 جنيها، ونصف التذكرة 6 جنيهات.

حتى 23 محطة بقيمة 15 جنيها، ونصف التذكرة 8 جنيهات.

حتى 39 محطة بقيمة 20 جنيها، ونصف التذكرة 10 جنيهات.

أما التذكرة الموحدة لذوي الهمم والمحاربين فتبلغ 5 جنيهات لجميع خطوط المترو.

رسوم استخراج كارت اشتراك المترو

وأوضحت شركة المترو أنه يتم تحصيل مبلغ 80 جنيها مقابل الكارت الذكي عند استخراجه للمرة الأولى، وتصل مدة صلاحيته إلى نحو 5 سنوات، كما يشمل ذلك كارت اشتراك من تجاوزوا 70 عاما المجاني عند استخراجه لأول مرة.

وفيما يتعلق بقيمة استمارات الاشتراك، تبلغ قيمة الاستمارة الخاصة بالاشتراك الشهري أو الربع سنوي أو النصف سنوي 5 جنيهات، بينما تبلغ قيمة استمارة الاشتراك السنوي 10 جنيهات.

أسعار اشتراكات المترو

اشتراكات المترو للفئات المستحقة

وتأتي الاشتراكات المخفضة ضمن الإجراءات التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا وتيسير استخدام وسائل النقل الجماعي، خاصة الطلاب وذوي الهمم، بما يضمن توفير وسيلة انتقال منتظمة وآمنة بتكلفة اقتصادية.

وتسهم هذه المنظومة في تسهيل حركة الركاب اليومية عبر خطوط مترو الأنفاق، مع تنوع خيارات الاشتراك والتذاكر وفقا لعدد الرحلات والمراحل والفئات المستحقة، بما يتناسب مع الاحتياجات المختلفة لمستخدمي المرفق.