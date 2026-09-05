قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 مصريين يحققون العلامة الكاملة في كأس الرئيس ببطولة العالم للأطباق المروحية
وزير الصحة يتفقد القسم المطور بمستشفى دار الشفاء ويوجه بإجراء فحص الماموجرام للسيدات المترددات
وزير الحرب الأمريكي يهدد إيران: سنستهدف ناقلات نفطها إذا أطلقت النار على سفننا
صحيفة عبرية تحذر: غياب الإصلاح الجذري يهدد بقاء إسرائيل حتى عام 2048
أسعار العملات الأجنبية الآن
معرض مصر القديمة تكشف أسرارها في هونج كونج يستقبل 600 ألف زائر
بابا وماما علموني الأمانة.. حكاية طفل أعاد 50 ألف جنيه لصاحبها ويرفض المكافأة
التلفزيون الإيراني: الولايات المتحدة هاجمت 3 ناقلات نفط في الخليج وبحر عمان
استخبارات أمريكية تكشف مخطط إيران لاستنزاف ترامب وإطالة الحرب حتى انتخابات نوفمبر
برلمانية: دعم العلاج على نفقة الدولة ضرورة لضمان وصول الرعاية الصحية لمستحقيها
اعتراف عبري موثق.. فيلم هَمِزّاح يكشف انتصار مصر في حرب أكتوبر وأسر 37 جنديا إسرائيليا
كيف تضغط واشنطن على طهران؟.. أستاذ علوم سياسية يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تظلمات بطاقات التموين 2026.. خطوات التقديم وأماكن تحديث البيانات

بطاقات التموين 2026
بطاقات التموين 2026
محمد غالي

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية استقبال تظلمات المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التموينية أو استبعادهم من منظومة الدعم، وذلك في ظل استمرار شكاوى بعض أصحاب البطاقات بشأن أسباب الإيقاف ورغبتهم في إعادة فحص موقفهم وإثبات أحقيتهم في الحصول على الدعم.

تظلمات بطاقات التموين 2026.. خطوات التقديم وأماكن تحديث البيانات

وتتيح الوزارة للمواطنين المتضررين من إيقاف البطاقات التموينية فرصة التقدم بالتظلمات، مع تقديم المستندات التي تثبت استحقاقهم للدعم، تمهيدا لمراجعة بياناتهم وفحص موقفهم وفقا للضوابط ومحددات العدالة الاجتماعية المعمول بها لعام 2026.

بطاقات التموين 2026

كيفية تقديم تظلم على بطاقة التموين المتوقفة

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية آليات تقديم التظلمات لأصحاب البطاقات التموينية المتوقفة، حيث يتعين على صاحب البطاقة استيفاء استمارة تحديث البيانات، سواء من خلال مكاتب البريد أو إلكترونيا عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه بالمستندات المؤيدة لاستحقاقه إلى مكتب التموين المختص.

وتستقبل مكاتب التموين هذه التظلمات وتعمل على مراجعة المستندات المقدمة وفحصها وفقا للضوابط المحددة، ويبلغ عدد مكاتب التموين على مستوى الجمهورية 1085 مكتبا، بالإضافة إلى 412 مركز خدمة مطورا.

بطاقات التموين 2026

وزارة التموين تؤكد حق المواطنين في التظلم

ووجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية مديريات التموين في مختلف المحافظات بضرورة التيسير على المواطنين خلال إجراءات تقديم التظلمات، مع التأكيد على أن التظلم حق مكفول لكل مواطن يرى أنه مستحق للحصول على الدعم.

كما شددت الوزارة على استقبال المستندات التي يقدمها المواطنون لإثبات استحقاقهم، وإتاحة الفرصة أمام أصحاب البطاقات لعرض موقفهم وتقديم ما لديهم من مستندات تخضع للفحص والمراجعة.

أماكن تحديث بيانات بطاقات التموين 2026

وفرت وزارة التموين خدمة استيفاء وتحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتأتي إتاحة الخدمة عبر مكاتب البريد في إطار التيسير على المواطنين، وتوفير منافذ إضافية أمام أصحاب البطاقات لإنهاء إجراءات تحديث بياناتهم، خاصة المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم ويرغبون في إعادة فحص موقف بطاقاتهم من خلال التظلم.

وفي الوقت نفسه، يمكن للمواطنين استكمال إجراءات تحديث البيانات إلكترونيا من خلال منصة مصر الرقمية، بالنسبة إلى الخدمات المتاحة عبر المنصة، دون الحاجة إلى التوجه إلى مكاتب الخدمة.

بطاقات التموين 2026

ماذا يحدث بعد تقديم تظلم بطاقة التموين

تتولى وزارة التموين والتجارة الداخلية دراسة التظلمات المقدمة من أصحاب البطاقات التموينية المتوقفة، مع مراجعة البيانات والمستندات التي تم تقديمها للتحقق من مدى استحقاق المواطن للدعم وفقا للضوابط ومحددات العدالة الاجتماعية لعام 2026.

وفي حال انتهاء عملية الفحص إلى ثبوت استحقاق المواطن للدعم، تتم إعادة تشغيل البطاقة التموينية اعتبارا من الشهر التالي، وفقا لما أعلنته الوزارة.

بطاقات التموين 2026

500 مكتب بريد لتحديث بيانات التموين

ويستطيع أصحاب البطاقات التموينية الاستفادة من خدمة استيفاء وتحديث البيانات المتاحة في 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع استمرار الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر منصة مصر الرقمية.

وتوفر هذه الإجراءات أكثر من قناة أمام المواطنين لاستكمال البيانات المطلوبة وتحديث معلوماتهم، خاصة أصحاب البطاقات الذين يحتاجون إلى استكمال بياناتهم قبل التقدم بتظلم بشأن إيقاف البطاقة أو استبعادها من منظومة الدعم.

وتأتي إجراءات تحديث البيانات وفحص التظلمات في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراجعة بيانات المستفيدين وتنظيم منظومة الدعم، مع إتاحة الفرصة للمواطنين الذين لديهم مستندات تثبت استحقاقهم لإعادة دراسة موقف بطاقاتهم وفقا للقواعد والضوابط المحددة.

وزارة التموين بطاقة التموين كيفية تقديم تظلم على بطاقة التموين تقديم تظلم على بطاقة التموين التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

بعد جدل السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبانيه

سارة خليفة

في قضية تصنيع المخدرات الكبرى.. إعدام سارة خليفة و12 والمؤبد لـ 9 آخرين بالتجمع

سارة خليفة

بعد إحالة أوراقها للمفتي .. اليوم الحكم على سارة خليفة وآخرين في تصنيع المخدرات

عمر كمال عبد الواحد

اسكت أنت مش دريان.. عمر كمال يكشف كواليس مشادته مع الحسين عموتة بالأهلي

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو | مصطفى بكري يستنكر تصريحات أمريكية بشأن مياه النيل.. أسباب وأعراض جرثومة المعدة.. الذهب يتلقى ضربة هبوط جديدة

أسعار البيض

مع اقتراب الدراسة.. مفاجأة فى أسعار البيض اليوم السبت

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. وعيار 21 يسجل 6325 جنيهًا

ترشيحاتنا

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. رابط الاستعلام برقم الجلوس

سائق مترو

فرص عمل للشباب.. الشركة الفرنسية لمترو الأنفاق تبحث عن وظيفة سائق قطار

وظائف سفارة كوريا

الراتب450 دولار شهرياً.. وظائف سفارة كوريا وطريقة التقديم

بالصور

تريند كفتة الباذنجان والبطاطس يشعل السوشيال ميديا

طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس
طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس
طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس

قبل ما تشتريه.. القومي للتغذية يكشف حقيقة زيت شهير في الأسواق

الزيت
الزيت
الزيت

بعد تهشم سيارته .. تطورات الحالة الصحية لـ" بهاء سلطان" من المستشفى

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

بعد تعرضه لحادث سير .. كل ما تود معرفته عن إصابة بهاء سلطان

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

المزيد