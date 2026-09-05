تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية استقبال تظلمات المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التموينية أو استبعادهم من منظومة الدعم، وذلك في ظل استمرار شكاوى بعض أصحاب البطاقات بشأن أسباب الإيقاف ورغبتهم في إعادة فحص موقفهم وإثبات أحقيتهم في الحصول على الدعم.

تظلمات بطاقات التموين 2026.. خطوات التقديم وأماكن تحديث البيانات

وتتيح الوزارة للمواطنين المتضررين من إيقاف البطاقات التموينية فرصة التقدم بالتظلمات، مع تقديم المستندات التي تثبت استحقاقهم للدعم، تمهيدا لمراجعة بياناتهم وفحص موقفهم وفقا للضوابط ومحددات العدالة الاجتماعية المعمول بها لعام 2026.

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كيفية تقديم تظلم على بطاقة التموين المتوقفة

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية آليات تقديم التظلمات لأصحاب البطاقات التموينية المتوقفة، حيث يتعين على صاحب البطاقة استيفاء استمارة تحديث البيانات، سواء من خلال مكاتب البريد أو إلكترونيا عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه بالمستندات المؤيدة لاستحقاقه إلى مكتب التموين المختص.

وتستقبل مكاتب التموين هذه التظلمات وتعمل على مراجعة المستندات المقدمة وفحصها وفقا للضوابط المحددة، ويبلغ عدد مكاتب التموين على مستوى الجمهورية 1085 مكتبا، بالإضافة إلى 412 مركز خدمة مطورا.

بطاقات التموين 2026

وزارة التموين تؤكد حق المواطنين في التظلم

ووجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية مديريات التموين في مختلف المحافظات بضرورة التيسير على المواطنين خلال إجراءات تقديم التظلمات، مع التأكيد على أن التظلم حق مكفول لكل مواطن يرى أنه مستحق للحصول على الدعم.

كما شددت الوزارة على استقبال المستندات التي يقدمها المواطنون لإثبات استحقاقهم، وإتاحة الفرصة أمام أصحاب البطاقات لعرض موقفهم وتقديم ما لديهم من مستندات تخضع للفحص والمراجعة.

أماكن تحديث بيانات بطاقات التموين 2026

وفرت وزارة التموين خدمة استيفاء وتحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتأتي إتاحة الخدمة عبر مكاتب البريد في إطار التيسير على المواطنين، وتوفير منافذ إضافية أمام أصحاب البطاقات لإنهاء إجراءات تحديث بياناتهم، خاصة المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم ويرغبون في إعادة فحص موقف بطاقاتهم من خلال التظلم.

وفي الوقت نفسه، يمكن للمواطنين استكمال إجراءات تحديث البيانات إلكترونيا من خلال منصة مصر الرقمية، بالنسبة إلى الخدمات المتاحة عبر المنصة، دون الحاجة إلى التوجه إلى مكاتب الخدمة.

بطاقات التموين 2026

ماذا يحدث بعد تقديم تظلم بطاقة التموين

تتولى وزارة التموين والتجارة الداخلية دراسة التظلمات المقدمة من أصحاب البطاقات التموينية المتوقفة، مع مراجعة البيانات والمستندات التي تم تقديمها للتحقق من مدى استحقاق المواطن للدعم وفقا للضوابط ومحددات العدالة الاجتماعية لعام 2026.

وفي حال انتهاء عملية الفحص إلى ثبوت استحقاق المواطن للدعم، تتم إعادة تشغيل البطاقة التموينية اعتبارا من الشهر التالي، وفقا لما أعلنته الوزارة.

بطاقات التموين 2026

500 مكتب بريد لتحديث بيانات التموين

ويستطيع أصحاب البطاقات التموينية الاستفادة من خدمة استيفاء وتحديث البيانات المتاحة في 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع استمرار الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر منصة مصر الرقمية.

وتوفر هذه الإجراءات أكثر من قناة أمام المواطنين لاستكمال البيانات المطلوبة وتحديث معلوماتهم، خاصة أصحاب البطاقات الذين يحتاجون إلى استكمال بياناتهم قبل التقدم بتظلم بشأن إيقاف البطاقة أو استبعادها من منظومة الدعم.

وتأتي إجراءات تحديث البيانات وفحص التظلمات في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراجعة بيانات المستفيدين وتنظيم منظومة الدعم، مع إتاحة الفرصة للمواطنين الذين لديهم مستندات تثبت استحقاقهم لإعادة دراسة موقف بطاقاتهم وفقا للقواعد والضوابط المحددة.