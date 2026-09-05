أخبار أسوان | حملات مرورية على الطرق وتموينية بالأسواق..تكثيف النظافة بمحيط المدارس .. بدءمشروع مجمع التمور بكوم أمبو

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق: 4/9/2026 أحداث متنوعة.

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الجهود المكثفة التى تقوم بها الأجهزة المعنية بالتنسيق مع رجال المرور، من خلال تنفيذ الحملات المرورية بمختلف الشوارع والميادين، لضبط المخالفات وتحقيق الإنضباط المرورى بما يسهم فى تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين .

https://www.elbalad.news/7095490

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بدء الأعمال التنفيذية على أرض الواقع لمشروع مجمع التمور بقرية فارس بمركز كوم أمبو بما يمثل إضافة جديدة للقطاع الزراعى والاستثمارى بالمحافظة وذلك فى خطوة جديدة لدعم جهود التنمية والإستثمار على أرض عاصمة الإقتصاد الإفريقى ، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى هذا الإطار، كلف اللواء سمير البلاصى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو ، رجب شافعى نائب رئيس المدينة، بمرافقة كل من الدكتور محمد عفيفى مدير مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية، والدكتورة شيماء شرف، لتفقد موقع مجمع التمور بقرية فارس، ومتابعة سير العمل والوقوف على مستجدات التنفيذ.

https://www.elbalad.news/7095484

جهود متنوعة

واصلت الوحدات المحلية بمركز ومدينة نصر النوبة ، وأيضاً بمدينة كلابشة جهودها الميدانية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضارى.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الخدمية، ورفع مستوى النظافة العامة ، والإستعداد الجيد لإستقبال العام الدراسى الجديد 2026/2027 .

https://www.elbalad.news/7095663

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة اللواء سمير البلاصى جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين البيئة والمظهر الحضارى ، مع متابعة أعمال البنية الأساسية والقطاعات الخدمية بمختلف القرى والمناطق التابعة.

وفى هذا الإطار، تواصل الوحدة المحلية لقرية الكفور أعمال تمهيد وتسوية الطرق بمنطقة الرغامة شرق، بالتعاون مع جهاز التعمير، بما يسهم فى رفع كفاءة الطرق وتحسين حركة المواطنين والمركبات بالمنطقة.

https://www.elbalad.news/7095690