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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان: ضبط 15 مركبة توك توك ودراجة نارية مخالفة

حملات مرورية
حملات مرورية
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الجهود المكثفة التى تقوم بها الأجهزة المعنية بالتنسيق مع رجال المرور، من خلال تنفيذ الحملات المرورية بمختلف الشوارع والميادين، لضبط المخالفات وتحقيق الإنضباط المرورى بما يسهم فى تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين .

تنسيق مستمر لضبط المركبات المخالفة

وأكد المهندس عمرو لاشين أن الحملات المرورية تأتى فى إطار المتابعة المستمرة لحركة الشارع، والتنسيق المتواصل بين المحافظة والأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، لضبط المركبات المخالفة والحد من السلوكيات المرورية غير المنضبطة ، مع التعامل الفورى مع المخالفات وتطبيق القانون بكل حزم بما يحقق الصالح العام ويحافظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم  .

ضبط 20 مركبة توك توك ودراجة نارية

وأسفرت جهود الحملات المرورية بإشراف العميد طارق فائق مدير إدارة المرور، عن ضبط 15 مركبة توك توك ودراجة نارية "موتوسيكل" لمخالفتها القواعد والإشتراطات المرورية، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وذلك فى إطار جهود الأجهزة المعنية لإحكام السيطرة المرورية وتحقيق الإنضباط بالشوارع والميادين  . 

يأتى تنظيم هذه الحملات فى إطار حرص محافظة أسوان على تكثيف المتابعة الميدانية لحركة المرور ، والعمل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية على مواجهة المخالفات المرورية، بما يسهم فى الحد من السلوكيات غير المنضبطة، وتحقيق السيولة المرورية، ورفع مستوى الأمان والسلامة للمواطنين .

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