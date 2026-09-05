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رابط تسجيل الرغبات في تنسيق الأزهر 2026.. الموقع يفتح اليوم
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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

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رابط تسجيل الرغبات في تنسيق الأزهر 2026.. الموقع يفتح اليوم

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد شحتة

بالتزامن مع بدء تنسيق الأزهر 2026، يترقب طلاب الثانوية الأزهرية وأولياء أمورهم انطلاق مرحلة جديدة من رحلة الالتحاق بالتعليم الجامعي، مع فتح باب تسجيل الرغبات بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي 2026/2027.

وتبدأ عملية تسجيل الرغبات إلكترونيًا في تنسيق الأزهر 2026 اعتبارًا من اليوم السبت 5 سبتمبر وتستمر حتى الخميس 10 سبتمبر، وسط حالة من الترقب لمعرفة الكليات المتاحة وكيفية ترتيب الرغبات وفقًا للمجموع والشعبة وقواعد القبول.

ويستعرض التقرير موعد تسجيل الرغبات، وخطوات التقديم، وأبرز قواعد تنسيق الأزهر، ونصائح مهمة للطلاب قبل اعتماد قائمة الرغبات.

تنسيق الأزهر 2026

وانتهى مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر من جميع أعمال التنسيق مع التأكد من سلامة المنظومة الإلكترونية وجاهزيتها لاستقبال رغبات الطلاب عبر البوابة الرقمية للحكومة المصرية.

وتوّفر جامعة الأزهر خدمة التنسيق الإلكتروني التي تمكّن الطالب من إدخال بياناته وتسجيل رغباته وترتيب الكليات وفقًا لمجموعه والقواعد المنظمة لذلك، مع إمكانية تعديل الرغبات طوال فترة التسجيل المحددة، على أن يتم إعلان نتيجة الترشيح عقب انتهاء أعمال التنسيق.

لتسجيل رغبات الطلاب والطالبات يرجى الدخول على رابط تنسيق الأزهر من هنا

ولأيّ مشكلة أو شكوى يمكن للطلاب والطالبات تسجيلها من خلال الدخول على الرابط من هنا

كيفية تسجيل الرغبات في تنسيق الأزهر 2026

وفي السياق ذاته أوضح الدكتور كمال رسلان، مستشار رئيس جامعة الأزهر لشئون التنسيق، أن الجامعة أتاحت أربعة مراكز دعم للمتعثرين في إدخال رغباتهم إلكترونيًّا في القاهرة والوجهين القبلي والبحري؛ هي: مركز دعم للبنات في القاهرة ومقره مركز الحاسب الآلي، والثاني للبنين بالقاهرة ومقره مبنى المعامل المركزية، والثالث للوجه القبلي ومقره كلية أصول الدين بأسيوط، والرابع للوجه البحري ومقره كلية الشريعة والقانون بطنطا، مع التنبيه على أولياء الأمور عدم التعامل المباشر مع الجامعة وإدارتها بالقاهرة والأقاليم في تسجيل الرغبات وأعمال التنسيق.

ولفت «رسلان» إلى أن هذه المراكز تعمل من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، مؤكدًا بأن الأصل في تسجيل الرغبات وإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالتنسيق هو التعامل الإلكتروني، مشيرًا إلى أن مراكز الدعم السابقة هي فقط لمن يتعثر في التسجيل، وأنه في حالة مواجهة أيّ مشكلة يمكن إرسال الشكوى متضمنة المشكلة عبر منظومة الشكاوى الإلكترونية لجامعة الأزهر وسيتم الاستجابة السريعة لها.

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