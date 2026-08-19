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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تنسيق الأزهر 2026.. قواعد جديدة لقبول طالبات الأدبي والعلمي

تنسيق الأزهر 2026.. قواعد جديدة لقبول طالبات الأدبي والعلمي
تنسيق الأزهر 2026.. قواعد جديدة لقبول طالبات الأدبي والعلمي
إسراء عبدالمطلب

يترقب طلاب الثانوية الأزهرية 2026 وأولياء أمورهم انطلاق مرحلة تسجيل الرغبات للالتحاق بكليات جامعة الأزهر، بالتزامن مع استعداد الجامعة لإعلان موعد بدء تسجيل الرغبات عبر بوابة الحكومة المصرية، وفقًا للقواعد والضوابط التي حددتها الجامعة لقبول الطلاب والطالبات الناجحين في الشهادة الثانوية الأزهرية.

وتحدد قواعد تنسيق الثانوية الأزهرية 2026 عملية القبول وفقًا لمجموع الطالب ورغباته والشروط الخاصة بكل كلية، إلى جانب الأماكن المتاحة والتوزيع الجغرافي، مع وجود ضوابط خاصة ببعض كليات البنات والطلاب المكفوفين، فضلًا عن قواعد محددة للقبول بين القسمين العلمي والأدبي.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2026 والتوزيع الجغرافي

وأوضحت جامعة الأزهر أن قبول الطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية يتم من خلال تسجيل الرغبات على موقع بوابة الحكومة المصرية، ويكون الترشيح وفقًا للرغبات والمجموع الكلي للدرجات، وفي حدود الشروط المقررة للقبول بكل كلية والأماكن المتاحة بها.

كما يتم تطبيق قواعد التوزيع الجغرافي على طلاب القسمين العلمي والأدبي، بما يراعي محل إقامة الطالب والمعاهد الأزهرية التي حصل منها على الشهادة الثانوية.

وتشمل منطقة القاهرة الطلاب الناجحين من معاهد محافظات القاهرة والقليوبية والسويس والجيزة والفيوم وبني سويف والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وأشارت الجامعة إلى أن منطقتي القاهرة والوجه القبلي تشملان محافظة البحر الأحمر، بينما تشمل منطقتا القاهرة والوجه البحري محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء، ويختار الطالب الكليات التي يراها أقرب إلى محل إقامته، مع مراعاة أولوية الترشيح وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي.

شروط تنسيق كليات البنات بالأزهر

وضعت جامعة الأزهر عددًا من الشروط الخاصة بالقبول في بعض كليات البنات، حيث يشترط للقبول بكليتي التربية بنات بالقاهرة وأسيوط، وشعبة التربية بكلية الدراسات الإنسانية بنات بتفهنا الأشراف، وشعبة رياض الأطفال بكلية التربية بنات بأسيوط، إلى جانب كليتي الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة وتفهنا الأشراف، اجتياز اختبار القبول الذي تنظمه الكلية المرشحة لها الطالبة.

ويهدف الاختبار إلى التأكد من صلاحية الطالبة للالتحاق بالتخصص وممارسة مهنة التدريس، مع ضرورة سداد الرسوم المقررة للاختبار.

كما يشترط للقبول بكلية علوم الرياضة بنات بالقاهرة اجتياز الاختبارات الرياضية واختبارات اللياقة الصحية والشخصية، إلى جانب الاختبارات الخاصة بالتأكد من استعداد الطالبة لمهنة التدريس.

وفي حالة رسوب الطالبة أو تخلفها عن أداء الاختبارات، يعاد ترشيحها إلى كلية أخرى عن طريق مكتب التنسيق، وفقًا لرغباتها والحد الأدنى المقرر للقبول بكليات جامعة الأزهر.

ضوابط قبول طالبات القسم العلمي

وتضمنت قواعد تنسيق الثانوية الأزهرية 2026 ضوابط خاصة بانتقال طالبات القسم العلمي إلى بعض الكليات والشعب التي يتم الترشيح لها من القسم الأدبي.

وتنص القواعد على ألا يزيد عدد الطالبات المقبولات بكليات التجارة بالقاهرة وتفهنا الأشراف وأسيوط من القسم الأدبي على نسبة 15% من عدد الطالبات المقبولات من القسم العلمي.

وفي المقابل، تُقبل طالبات القسم العلمي بالكليات والشعب التي يتم الترشيح لها من القسم الأدبي في حدود نسبة 25%، وفقًا لقواعد الجامعة والأعداد التي تحددها.

شروط خاصة بالطالبات الحاصلات على الفرنسية

كما أوضحت الجامعة أن الطالبات اللاتي درسن اللغة الفرنسية كلغة أجنبية أولى في الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي لا يتم قبولهن بالكليات العملية.

وتحتسب درجة النجاح في مادة المستوى الخاص، حال وجودها، ضمن درجات مجموع الطالبة في شهادة الثانوية الأزهرية.

تنسيق الطالبات المكفوفات 2026

وحددت جامعة الأزهر مجموعة من الكليات التي يقتصر قبول الطالبات المكفوفات عليها، وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي.

وتشمل هذه الكليات كليات الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة والأقاليم في شعب أصول الدين والشريعة الإسلامية واللغة العربية فقط.

كما تشمل كليات البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان والفيوم وطيبة الجديدة بالأقصر وأسوان والمنيا والوادي الجديد، في شعب أصول الدين والشريعة الإسلامية واللغة العربية.

وتتضمن القائمة أيضًا كلية البنات الإسلامية بأسيوط في شعب أصول الدين والشريعة الإسلامية واللغة العربية، بالإضافة إلى كليات الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة وتفهنا الأشراف بالدقهلية، في شعبة التاريخ فقط.

كما يمكن للطالبات المكفوفات الالتحاق بشعبة اللغات الأوروبية، تخصص الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية، في كليات الدراسات الإنسانية بالقاهرة وتفهنا الأشراف، والبنات الأزهرية بالعاشر من رمضان وطيبة الجديدة بالأقصر والبنات الأزهرية بأسوان، وفقًا للقواعد والتوزيع الجغرافي.

شرط خاص بكلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة

وأكدت الجامعة أن كلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة بالأقصر تقتصر على الطالبات الحاصلات على الشهادة الثانوية الأزهرية من معاهد محافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر.

وتأتي هذه القواعد ضمن تنظيم عملية القبول بكليات جامعة الأزهر، وتحقيق التوزيع الجغرافي بين الطلاب، بما يتناسب مع أعداد الناجحين والأماكن المتاحة في مختلف الكليات والشعب.

وبذلك، ينبغي على طلاب الثانوية الأزهرية 2026 قبل تسجيل الرغبات مراجعة شروط كل كلية والتخصصات المتاحة لهم، خاصة الكليات التي تتطلب اجتياز اختبارات قبول أو ترتبط بقواعد خاصة بالقسم الدراسي أو التوزيع الجغرافي.

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