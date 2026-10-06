قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقديرًا لسنوات عطائه.. ممر شرفي لعامل مدرسة نجع الكوم في الأقصر بعد بلوغه المعاش
إحتفالا بذكرى نصر أكتوبر.. الإفراج عن 1906 نزلاء من مراكز الإصلاح والتأهيل| صور
وكيل دفاع النواب: انتصارات أكتوبر ستظل مسارًا لعزيمة الدولة نحو البناء والتنمية
المحلل السياسي الباكستاني وقاص محمود لـ«صدى البلد»: اتفاقية مكة تعزز الردع الإقليمي.. وباكستان أمام مسؤولية مزدوجة بين الدفاع عن السعودية واحتواء التصعيد مع إيران
الرئاسة الكورية الجنوبية تشيد بدور مصر كمركز لوجيستي دولي يعزز العلاقات بين القاهرة وسول
اعتقال المدير السابق لجهاز المخابرات الخارجية الألماني أوجست هانينج بتهمة الشروع في الخيانة
اليابان تقدم مساعدات طارئة لليمن وجيبوتي بقيمة 10ملايين دولار
القيادة المركزية الأمريكية تنفي المزاعم الإيرانية بشأن تحطم مروحية تابعة للبحرية بالبحر الأحمر
مطار القاهرة يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين .. صور
تطور مثير.. خناقة أمام محكمة الطفل بين أسرتي مروان وجودي قبل استئناف حكم دهس بائعة الشاي
بعد وفاة عاملة مختبر.. روسيا تنفي تطبيق حجر صحي في إيركوتسك
إيران تتوعد واشنطن وتل أبيب برد أقوى على أي هجوم.. وتعلن زيادة إنتاج الأسلحة 2.5 مرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كستور يتحمل عصور والتوصيل في 6 ساعات.. غزل المحلة يحتفل بنصر أكتوبر

بيجامة كستور
بيجامة كستور
محمد بدران

احتفل نادي غزل المحلة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بطريقة خاصة استعاد خلالها أحد أشهر الرموز المرتبطة بمدينة المحلة الكبرى وصناعة الغزل والنسيج، وهو «بيجامة الكستور».

ونشر الحساب الرسمي لنادي غزل المحلة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة لبيجامة كستور منشورة على حبل غسيل أعلى قناة السويس، وعلّق عليها: «حتى لو طاله الخرطوم 6 ساعات ويرجع مختوم 😉 كستور يتحمل عصور».

ويأتي منشور غزل المحلة ضمن احتفالات النادي بذكرى انتصارات حرب أكتوبر، مستعيدًا ارتباط اسم مدينة المحلة الكبرى بصناعة الغزل والنسيج، وعلى رأسها منتجات «بيجامات الكستور»، التي تحولت على مدار السنوات إلى رمز حاضر في احتفالات النادي بهذه المناسبة.

حكاية «كستور المحلة» ونصر أكتوبر

وترتبط قصة «كستور المحلة» برواية متداولة عن ارتداء عدد من الأسرى الإسرائيليين بيجامات مصنوعة من قماش الكستور عقب حرب أكتوبر 1973، وهي الواقعة التي ارتبطت بمرور الوقت باسم مدينة المحلة الكبرى وصناعات الغزل والنسيج بها.

واستعاد نادي غزل المحلة هذا الرمز خلال احتفالاته بذكرى نصر أكتوبر في السنوات الماضية، حيث نشر عام 2023 صورة لأسرى إسرائيليين وهم يرتدون بيجامات الكستور، وعلّق عليها: «مش بس بنقدم كورة حلوة، لا كمان بنقدم بيجامات كستور تتحمل كل العصور».

وفي عام 2024، واصل النادي توظيف الفكرة نفسها في احتفالاته بذكرى النصر، من خلال منشور حمل عبارة: «المصانع بقت أكبر والتوصيل في 6 ساعات»، في إشارة إلى ارتباط الكستور بتاريخ مدينة المحلة وصناعة الغزل والنسيج.

وجدد غزل المحلة هذا العام استخدام الرمز ذاته، لكن بصورة جديدة على قناة السويس، ليواصل النادي طريقته الخاصة في الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر وربطها بهوية مدينة المحلة وصناعاتها الشهيرة.

بيجامة كستور نصر اكتور إسرائيل العبور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد جدل تصريحات الزيادات.. أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

موسيماني

عدلي القيعي يفتح النار على موسيماني: معجب بنفسه و«غلاوي»

الجيش الإسرائيلي

معاريف: الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية عسكرية محتملة في إحدى جبهات الشرق الأوسط

حسام وابراهيم حسن

تقرير لجنة الانضباط بالفيفا يفجر مفاجأة.. عقوبات صارمة ضد حسام وإبراهيم حسن

الاعلى للإعلام

الأعلى للإعلام: إلزام بعدم نشر أي مقاطع مصورة في واقعة إلقاء سيدة لنفسها من الشرفة ببورسعيد

عموتة

حملة ممنهجة ضد الأهلي.. مصدر يكشف حقيقة غضب عموتة من توفيق محمد

إذا استيقظت في الليل

ماذا تقول إذا استيقظت في الليل؟.. الإفتاء: 6 أذكار كررها 10 مرات

ليفربول

تفاصيل إصابة نجم فريق ليفربول مع منتخب فرنسا

ترشيحاتنا

حسام حسن

حسام حسن يعتذر عن حضور مؤتمر كاف للمدربين بسبب حفل زفاف

الاهلي

شوبير يكشف غضب الأهلي من أنباء خلاف عموتة مع اللاعبين قبل القمة

أحمد الجفالي

استبعاد أحمد الجفالي من مباراة الزمالك وزد في كأس عاصمة مصر

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟.. اكتشف المفاجأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟

مش ممنوعين من الأكل.. 7 أطعمة تساعد مرضى السكري على تنظيمه

7 أطعمة تساعد مرضى السكري على تنظيمه
7 أطعمة تساعد مرضى السكري على تنظيمه
7 أطعمة تساعد مرضى السكري على تنظيمه

من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل

من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل
من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل
من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل

لو فاتورة الكهرباء زادت فجأة.. 7 أجهزة في البيت هي السبب

فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب
فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب
فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

المزيد