كستور يتحمل عصور والتوصيل في 6 ساعات.. غزل المحلة يحتفل بنصر أكتوبر

احتفل نادي غزل المحلة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بطريقة خاصة استعاد خلالها أحد أشهر الرموز المرتبطة بمدينة المحلة الكبرى وصناعة الغزل والنسيج، وهو «بيجامة الكستور».

ونشر الحساب الرسمي لنادي غزل المحلة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة لبيجامة كستور منشورة على حبل غسيل أعلى قناة السويس، وعلّق عليها: «حتى لو طاله الخرطوم 6 ساعات ويرجع مختوم 😉 كستور يتحمل عصور».

ويأتي منشور غزل المحلة ضمن احتفالات النادي بذكرى انتصارات حرب أكتوبر، مستعيدًا ارتباط اسم مدينة المحلة الكبرى بصناعة الغزل والنسيج، وعلى رأسها منتجات «بيجامات الكستور»، التي تحولت على مدار السنوات إلى رمز حاضر في احتفالات النادي بهذه المناسبة.

حكاية «كستور المحلة» ونصر أكتوبر

وترتبط قصة «كستور المحلة» برواية متداولة عن ارتداء عدد من الأسرى الإسرائيليين بيجامات مصنوعة من قماش الكستور عقب حرب أكتوبر 1973، وهي الواقعة التي ارتبطت بمرور الوقت باسم مدينة المحلة الكبرى وصناعات الغزل والنسيج بها.

واستعاد نادي غزل المحلة هذا الرمز خلال احتفالاته بذكرى نصر أكتوبر في السنوات الماضية، حيث نشر عام 2023 صورة لأسرى إسرائيليين وهم يرتدون بيجامات الكستور، وعلّق عليها: «مش بس بنقدم كورة حلوة، لا كمان بنقدم بيجامات كستور تتحمل كل العصور».

وفي عام 2024، واصل النادي توظيف الفكرة نفسها في احتفالاته بذكرى النصر، من خلال منشور حمل عبارة: «المصانع بقت أكبر والتوصيل في 6 ساعات»، في إشارة إلى ارتباط الكستور بتاريخ مدينة المحلة وصناعة الغزل والنسيج.

وجدد غزل المحلة هذا العام استخدام الرمز ذاته، لكن بصورة جديدة على قناة السويس، ليواصل النادي طريقته الخاصة في الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر وربطها بهوية مدينة المحلة وصناعاتها الشهيرة.