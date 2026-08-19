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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز توزيع حلوى المولد من زكاة المال؟ .. شيخ الأزهر يحسم الجدل

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
إيمان طلعت

أجاب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن فتوى وردت على موقع دار الإفتاء المصرية، جاء مضمونها:"حكم توزيع حلوى المولد النبوي على الفقراء من زكاة المال؟".

ليوضح فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، أن توزيع الحلوى على الفقراء والمحتاجين في المولد النبوي الشريف من أموال الزكاة لا يجوز؛ لأن الفقير قد يحتاج إلى المال ولا يحتاج إلى الحلوى، فيجب أداء زكاة الأموال أموالًا وإعطاؤها للفقراء وتمليكها إياهم، ولكن يمكن أن تكون من باب الصدقة أو الهدية أو التبرع.

حكم توزيع حلوى المولد النبوي على الفقراء من زكاة المال ؟ 

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: هل يجوز توزيع حلوى المولد على الفقراء والمحتاجين؛ وهل تعتبر قيمتها من الزكاة؟" .

أجابت الدار، في فتوى لها، أن توزيع الحلوى على الفقراء والمحتاجين في المولد النبوي الشريف من أموال الزكاة لا يجوز؛ لأن الفقير قد يحتاج إلى المال ولا يحتاج إلى الحلوى.

وأكدت الدار أنه يجب أداء زكاة الأموال أموالا وإعطاؤها للفقراء وتمليكها إياهم، ولكن يمكن أن تكون من باب الصدقة أو الهدية أو التبرع.

قالت دار الإفتاء: إن تهادي حلوى المولد النبوي الشريف بين الناس سنة حسنة، فالتهادي أمر مطلوب في ذاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تهادوا تحابوا» (موطأ مالك).

حكم شراء حلوى المولد والتهادي بها

وأوضحت: لم يقم دليل على المنع من القيام بهذا العمل أو إباحته في وقت دون وقت، فإذا انضمت إلى ذلك المقاصد الصالحة الأخرى؛ كإدخال السرور على أهل البيت وصلة الأرحام فإنه يصبح مستحبا مندوبا إليه، فإذا كان ذلك تعبيرا عن الفرح بمولد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان أشد مشروعية وندبا واستحبابا؛ لأن "للوسائل أحكام المقاصد".

وأكدت، جواز شراء حلوى المولد النبوي الشريف والتهادى بها بين الناس فى ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقالت الدار: "ما اعتاده الناس من شراء الحلوى والتهادى بها فى المولد الشريف؛ فرحا منهم بمولده صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبة منهم لما كان يحبه جائز شرعا؛ فعن عائشة رضى الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب الحلواء، ويحب العسل" رواه البخارى وأصحاب السنن.

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