رعايتهم أولوية.. محافظ أسيوط يسلم كرسياً متحركاً لطفل من ذوي الهمم

في لفتة إنسانية، سلم اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، كرسيًا متحركًا كهربائيًا لطفل يبلغ من العمر 10 أعوام من ذوي الهمم، وذلك بالبهو الرئيسي لديوان عام المحافظة، استجابةً لطلبه وحرصًا على توفير وسيلة تساعده على الحركة والتنقل وقضاء احتياجاته اليومية، وذلك بحضور خالد عبد الرؤوف، السكرتير العام للمحافظة، ونفيسة عبد السلام، مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

وأوضح اللواء محمد علوان أنه فور عرض الحالة عليه، وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير كرسي متحرك كهربائي للطفل، بما يلبي احتياجاته ويساعده على ممارسة حياته اليومية بصورة أكثر استقلالية، مؤكدًا أن رعاية ذوي الهمم والفئات الأولى بالرعاية تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم وتعزيز جودة حياتهم وتوفير سبل الحياة الكريمة.

وأكد محافظ أسيوط استمرار فتح قنوات التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، والتعامل معها والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها وفقًا للإمكانات المتاحة، لافتًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بالطلبات ذات الطابع الإنساني التي ترتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين واحتياجاتهم اليومية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الاستجابة لمثل هذه الحالات تجسد الدور المجتمعي للمحافظة، وحرصها على الوقوف إلى جانب المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا وذوي الهمم، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم والمساندة اللازمة لهم، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتعزيز قدرتهم على ممارسة حياتهم بصورة أفضل.