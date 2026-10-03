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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

محافظ أسيوط يجتمع مع مسئولي "حياة كريمة" لمتابعة تشغيل المشروعات المنتهية بالمرحلة الأولى
محافظ أسيوط يجتمع مع مسئولي "حياة كريمة" لمتابعة تشغيل المشروعات المنتهية بالمرحلة الأولى
إيهاب عمر

اجتمع اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، مع مسئولي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، وموقف إجراءات الاستلام والتشغيل ودخول تلك المشروعات الخدمة، بما يضمن سرعة استفادة المواطنين منها وتحقيق الأهداف المستهدفة من المبادرة الرئاسية في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة بالقرى المستهدفة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والأستاذ خالد عبدالرؤوف السكرتير العام للمحافظة واللواء مجدي أحمد مدير المكتب الإقليمي لدار الهندسة "المكتب الاستشاري المشرف على متابعة المشروعات" وفريق العمل المصاحب له، وسوزان محمد راضي منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصري ورؤساء المراكز والمدن المستهدفة، ووكلاء الوزارات المعنية، ومسؤولي شركات المرافق والهيئات المختلفة، ومنسقي المشروعات.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف الحالي للمشروعات المنتهية بمختلف القطاعات، ومتابعة الإجراءات الخاصة بتسليمها للجهات المختصة تمهيدًا لتشغيلها، إلى جانب الوقوف على أي ملاحظات أو معوقات قد تؤخر دخول بعض المشروعات الخدمة، والتنسيق بين الجهات المعنية لسرعة التعامل معها وحسمها، بما يضمن عدم وجود أي فجوة زمنية بين الانتهاء من تنفيذ المشروع وتشغيله واستفادة المواطنين منه.

ووجه اللواء محمد علوان مسئولي المبادرة والجهات التنفيذية المعنية بسرعة استكمال جميع الإجراءات اللازمة لتشغيل المشروعات التي تم الانتهاء منها، والتنسيق المباشر مع الجهات صاحبة الولاية والتشغيل، مع النزول الميداني إلى مواقع المشروعات لمراجعة جاهزيتها والتأكد من توافر المرافق والتجهيزات اللازمة للتشغيل، وسرعة تلافي أية ملاحظات تحول دون دخولها الخدمة.

وشدد المحافظ على ضرورة وضع أولوية للمشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها وأصبحت جاهزة للتشغيل، والعمل على إنهاء إجراءات الاستلام والتشغيل في أسرع وقت، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من تنفيذ هذه المشروعات هو وصول مردودها الخدمي والتنموي إلى المواطنين على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بالانتهاء من الأعمال الإنشائية دون تشغيلها والاستفادة منها.

وأكد اللواء محمد علوان أهمية استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات "حياة كريمة" والتنسيق الكامل بين المحافظة والجهات المنفذة والجهات المعنية بالتشغيل، مع إعداد موقف محدث بصورة دورية يتضمن المشروعات المنتهية، وما تم تشغيله منها، والمشروعات الجاري استكمال إجراءات استلامها وتشغيلها، وأية معوقات تتطلب تدخلًا عاجلًا لحسمها.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة أسيوط تستهدف تنفيذ 2716 مشروعًا خدميًا وتنمويًا داخل 7 مراكز و149 قرية و615 تابعًا وعزبة، باستثمارات تقترب من 80 مليار جنيه، وتعمل المحافظة على تسريع إجراءات تشغيل المشروعات المنتهية ودخولها الخدمة، بما يعظم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها، ويحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرى المستهدفة.

أسيوط المبادرة الرئاسية حياة كريمة اخبار أسيوط اخبار المحافظات المشروعات التنموية

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محافظ أسيوط يجتمع مع مسئولي "حياة كريمة" لمتابعة تشغيل المشروعات المنتهية بالمرحلة الأولى

محافظ أسيوط يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

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