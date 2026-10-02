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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ أسيوط يوجه بالاستعداد تحسبًا لسقوط أمطار على بعض مناطق

اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
إيهاب عمر

وجه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، برفع درجة الاستعداد والجاهزية بجميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والشركات والجهات المعنية بمختلف مراكز المحافظة، تحسبًا للتغيرات المحتملة في الأحوال الجوية اليوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2026، في ضوء توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود غطاء سحابي على محافظات وسط الصعيد، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض مراكز جنوب محافظة أسيوط، قد تكون خفيفة جدًا على مدينة أسيوط وبعض مراكز الشمال، وفقًا لتحديثات خرائط التنبؤات الجوية.

وأكد محافظ أسيوط أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة تتابع تطورات الحالة الجوية أولًا بأول، بالتنسيق مع غرف العمليات بالمراكز والمدن والأحياء والجهات المعنية، مع متابعة مستمرة لتحديثات خرائط الطقس والتنبؤات الجوية، والتعامل الفوري مع أي مستجدات أو تداعيات قد تنتج عن حالة الطقس.

ووجه اللواء محمد علوان رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات والشركات والجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة، ورفع درجة الجاهزية وتفعيل غرف العمليات، والتأكد من جاهزية معدات رفع وشفط المياه ومعدات الطوارئ والتدخل السريع، وسرعة التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار حال حدوثها.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق المستمر بين جميع الجهات التنفيذية والخدمية، وربط غرف العمليات بالمراكز والمدن والأحياء بغرفة عمليات الطوارئ المركزية بالمحافظة، والإبلاغ الفوري عن أي مستجدات أو مواقف طارئة، مع تكثيف المتابعة الميدانية واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لتطورات الحالة الجوية.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار متابعة الموقف على مدار الساعة وتحديثات خرائط التنبؤات الجوية، مشددًا على جاهزية جميع أجهزة المحافظة للتعامل مع أي طارئ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على سلامة المواطنين واستمرار تقديم الخدمات بكفاءة.

أسيوط الوحدات المحلية الأحوال الجوية محافظات وسط الصعيد الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار

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