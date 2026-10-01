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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

باللون الوردي.. جامعة أسيوط الأهلية تضيء ليلها برسالة أمل في مواجهة سرطان الثدي

جامعة أسيوط الأهلية تضيء ليلها برسالة أمل في مواجهة سرطان الثدي
جامعة أسيوط الأهلية تضيء ليلها برسالة أمل في مواجهة سرطان الثدي
إيهاب عمر

في مشهد رمزي يحمل الأمل والتضامن، أطفأت جامعة أسيوط الأهلية أنوارها، لتضيء مبانيها باللون الوردي، تزامنًا مع اليوم العالمي للتوعية بسرطان الثدي، في رسالة إنسانية تهدف إلى دعم جهود التوعية بالمرض، والتأكيد على أهمية الكشف المبكر والاهتمام بالصحة.

مواجهة سرطان الثدي

وجاءت مشاركة الجامعة في هذه المناسبة العالمية لتجسد اهتمامها بالقضايا الصحية والمجتمعية، وحرصها على نشر الوعي بين طلابها ومنسوبيها، وتعزيز ثقافة الوقاية والكشف المبكر، باعتبارهما من أهم ركائز مواجهة سرطان الثدي.

الإسهام الفاعل في خدمة المجتمع

وأكد الدكتور محمد سيد إبراهيم، رئيس جامعة أسيوط الأهلية، أن إضاءة مباني الجامعة باللون الوردي تأتي تعبيرًا رمزيًا عن تضامن الجامعة مع كل سيدة تخوض رحلة مواجهة سرطان الثدي، ورسالة توعوية تؤكد أهمية الكشف المبكر والاهتمام بالصحة، مشيرًا إلى أن الجامعة تؤمن بأن دورها لا يقتصر على التعليم والبحث العلمي، وإنما يمتد إلى الإسهام الفاعل في خدمة المجتمع ونشر الوعي بالقضايا الصحية والإنسانية، ودعم المبادرات التي تعزز ثقافة الوقاية وتحافظ على صحة الإنسان.

وحملت الإضاءة الوردية لمباني الجامعة رسالة تضامن ودعم لكل سيدة تخوض رحلة العلاج، ورسالة أمل لكل أسرة تواجه المرض، تأكيدًا على أن الوعي والمعرفة والدعم النفسي والمجتمعي يمكن أن يصنعوا فارقًا حقيقيًا في رحلة المواجهة.

وأكدت جامعة أسيوط الأهلية أن مشاركتها في اليوم العالمي للتوعية بسرطان الثدي تأتي في إطار دورها المجتمعي، وحرصها على أن تكون الجامعة مساحة لنشر الوعي الصحي والرسائل الإيجابية، إلى جانب دورها الأكاديمي والتعليمي والبحثي.

وتؤكد الجامعة أن اللون الوردي ليس مجرد إضاءة، وإنما رسالة أمل ووعي ودعم؛ فالكشف المبكر خطوة نحو حياة أكثر أمانًا، والوعي بداية المواجهة.

وتواصل جامعة أسيوط الأهلية اهتمامها بالمشاركة في الفعاليات والمبادرات التي تعزز الوعي الصحي والمجتمعي، انطلاقًا من رسالتها في خدمة المجتمع والمساهمة في بناء جيل أكثر وعيًا بصحته ومسؤوليته تجاه مجتمعه.

جامعة أسيوط جامعة أسيوط الأهلية اليوم العالمي للتوعية بسرطان الثدي سرطان الثدي الكشف المبكر

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