محافظ أسيوط: إزالة 28 حالة تعد ومخالفة بناء على أراضي الدولة والزراعية ضمن الموجة الـ30 للإزالات

وجه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بمواصلة حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء ضمن أعمال الموجة الـ30 للإزالات، والتعامل الحاسم مع مختلف أشكال التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء والمتغيرات المكانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة وصون الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون.

وأوضح المحافظ أن الحملات التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، أسفرت عن إزالة 28 حالة تعدي ومخالفة متنوعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، إلى جانب مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لرصد التعديات والتعامل معها وفقًا للقانون.

وأشار إلى أن الإزالات تضمنت حالة تعدي على أملاك الدولة التابعة لهيئة الإصلاح الزراعي بمساحة 50 متر مربع، فضلًا عن إزالة 15 حالة مخالفة بناء بدون ترخيص ضمن المتغيرات المكانية بمساحة إجمالية بلغت 1105 متر مربع.

وأضاف المحافظ أن الحملات تمكنت كذلك من إزالة 5 حالات متغيرات مكانية على أراضي زراعية بمساحة 2 قيراط و4 أسهم، بالإضافة إلى إزالة 7 حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 4 قراريط و8 أسهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفات والتعديات التي تم رصدها.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار تنفيذ أعمال الموجة الـ30 للإزالات وفق البرنامج الزمني المحدد، مع تكثيف أعمال الرصد والمتابعة للمتغيرات المكانية والتعامل الفوري مع أي تعديات أو مخالفات جديدة وإزالتها في المهد، مؤكدًا عدم السماح بعودة التعديات أو إقامة أي مخالفات جديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على أملاك الدولة والرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة.