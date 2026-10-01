قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإفتاء تحذر من نشر الفضائح على السوشيال ميديا : التفاعل يشارك في إشاعة الفاحشة
طريقة التسجيل في منتدى مصر 2026.. الرابط والخطوات
الدولار والريال.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس
تحرك عاجل لحل أزمة تلاميذ يعبرون ماسورة للذهاب للمدرسة بالبحيرة
الفضالي: دعوة الرئيس للمشاركة في «منتدى مصر 2026» فرصة حقيقية للتوافق السياسي والمجتمعي
سرا .. أول لقاء بين الحكومة السورية وحزب الله منذ سقوط نظام بشار الأسد
ليست تراخيص السيارات فقط.. 5 قرارات من الرئيس السيسي في صالح المواطن
الإمارات تشكر السعودية وتثمّن تعاونها في واقعة فلاي دبي
رغم جاهزية بكين.. واشنطن تستبعد الغزو الصيني لتايوان قبل 2028
مي فاروق تؤيد قرار محمد ثروت بعدم المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية 2026 لهذا السبب
صديق رونالدو: «الدون» تعرّض للخيانة من مدرب البرتغال
استقالة رئيس دار الأوبرا المصرية و أزمة مهرجان الموسيقى العربية | القصة الكاملة وأسباب الرحيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

البحوث الإسلامية يطلق قافلة توعويَّة إلى الواحات البحريَّة

البحوث الإسلامية يطلق قافلة توعويَّة إلى الواحات البحريَّة دعمًا لجهود نَشْر الوعي الدِّيني والمجتمعي
البحوث الإسلامية يطلق قافلة توعويَّة إلى الواحات البحريَّة دعمًا لجهود نَشْر الوعي الدِّيني والمجتمعي
إيمان طلعت

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، صباح اليوم الخميس، قافلةً توعويَّةً إلى الواحات البحريَّة؛ دعمًا لجهود نَشْر الوعي الدِّيني والمجتمعي، وتعزيزًا للحضور الميداني لوعَّاظ الأزهر في مختلِف مناطق الجمهوريَّة.

يأتي ذلك في ضوء التحديات المتعدِّدة التي تواجه المجتمع، وما تفرضه من ضرورة تكاتُف الجهود المؤسَّسيَّة لحماية الوعي العام وترسيخ قِيَم التماسك والاستقرار، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإشراف فضيلة الدكتور محمد الجندي، الأمين العام للمجمع، ومتابعة الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الدِّيني بالمجمع.

 

الحفاظ على مصر مسئوليَّة جماعيَّة

تأتي هذه القافلة في سياق ما أكَّده الرئيس عبد الفتَّاح السيسي، خلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء ومجلسَي الوزراء والمحافظين وعدد من كبار المسئولين والخبراء؛ من أنَّ الدولة تواجه تحديات متعدِّدة، مؤكِّدًا أنَّ «وعي المصريين هو حائط الصَّد»، وأنَّ «الحفاظ على مصر مسئوليَّة جماعيَّة» تتطلَّب تضافُر جهود المؤسَّسات والمواطنين.

وتستهدف القافلة تعزيز الوعي الدِّيني والفكري لدى المواطنين، والتواصل المباشر معهم، من خلال مجموعة مِنَ اللقاءات والندوات التوعويَّة التي تُعقَد في المساجد ومراكز الشباب والتجمُّعات السكَّانية، وتتناول عددًا مِنَ القضايا المرتبطة بحياة المواطنين وواقعهم؛ بما يسهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة، ومواجهة الشَّائعات والأفكار الهدَّامة، وترسيخ القِيَم الدِّينيَّة والأخلاقيَّة، وتعزيز الانتماء وتماسك المجتمع.

كما تتناول فعاليَّات القافلة أهميَّة الوعي في مواجهة محاولات التأثير في الرأي العام، وضرورة التثبُّت مِنَ المعلومات قبل تداولها، والتعامل الواعي مع ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد مسئوليَّة الفرد في الحفاظ على استقرار مجتمعه، وبناء وعي قادر على التمييز بين الحقائق والشَّائعات؛ بما يدعم تماسُك الجبهة الداخليَّة.

وأكَّد فضيلة الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، أنَّ الحضور الميداني لوعَّاظ الأزهر الشريف يأتي في مقدِّمة أدوات المجمع للاضطلاع بمسئوليَّته في بناء الوعي، موضِّحًا أنَّ المرحلة الراهنة تفرض تطوير الخطاب الدعوي وتوسيع نطاق التواصل المباشر مع المواطنين؛ بما يمكِّن الواعظ من التعامل مع القضايا التي تشغل المجتمع وتقديم المعالجة الدِّينيَّة الرشيدة لها.

وأشار فضيلته إلى أنَّ حماية الوعي المجتمعي مسئوليَّةٌ مشتركةٌ تتطلَّب تكامل أدوار المؤسسات المختلفة، لافتًا إلى أنَّ الواعظ الأزهري يضطلع بدور مهم في هذه المنظومة من خلال نَشْر الفهم الصحيح للدِّين، وتصحيح المفاهيم، ومواجهة الأفكار المغلوطة، وترسيخ القِيَم التي تحفظ تماسُك الأسرة والمجتمع، وتدعم قدرة أفراده على التعامل الواعي مع التحديات.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود الهوَّاري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدِّيني بمجمع البحوث الإسلاميَّة، أنَّ القوافل الدعويَّة والتوعوية تمثِّل إحدى الأدوات الأساسيَّة التي يعتمد عليها المجمع في الوصول إلى المواطنين في أماكنهم، خاصَّة في المناطق البعيدة، مؤكِّدًا أنَّ الحضور الميداني للوعَّاظ يتيح مساحةً أوسع للحوار المباشر، وتعرُّف القضايا التي تمسُّ حياة الناس، وتقديم التوعية الدِّينيَّة والفكريَّة المناسبة لها؛ بما يُسهِم في بناء وعي مجتمعي أكثر قدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على تماسُك المجتمع.

البحوث الإسلامية البحوث الإسلامية يطلق قافلة توعويَّة إلى الواحات البحريَّة نَشْر الوعي الدِّيني والمجتمعي الحفاظ على مصر مسئوليَّة جماعيَّة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

صورة أرشيفية

بالأسماء.. تعيين 685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022

رمضان صبحي

مفاجأة مدوية.. ماذا حدث في عينة رمضان صبحي؟.. حيثيات الحكم تكشف التفاصيل

محمد هاني

اللاعب قلبه جامد.. أمير هشام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي

بوابة مرور مصر التابعة لوزارة الداخلية

قبل ساعات من خفض رسومها.. خطوات وإجراءات تجديد رخصة السيارة إلكترونيًا

التسبيح

تسبيح إذا قلته يفتح الله لك كل أبواب الرزق.. ردده 100 مرة

أسعار البيض

بعد شهور من التراجع.. قفزة مفاجئة في أسعار البيض وهذا سعر الكرتونة؟

غادة ضحية الاسكندرية

أمها متعرفش إنها اتقـ تلت.. أسرار جديدة في انهاء حياة سيدة الإسكندرية على يد طليقها

ترشيحاتنا

القهوة وعصير البرتقال

تفطر بإيه فيهم.. مقارنة بين تأثير القهوة وعصير البرتقال في الصباح

حمى الضنك

بعد إعلان الطوارئ في أمريكا.. ما علاج حمى الضنك

الدورة الشهرية

مش هتحسي بالألم تاني.. 13 طريقة لعلاج تقلصات الدورة الشهرية

بالصور

الدولار والريال.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

في موسمه.. طريقة عمل الزيتون والليمون المعصفر المخلل في البيت بطعم المطاعم

الزيتون المخلل
الزيتون المخلل
الزيتون المخلل

شايف جسمك متكسّر وعضلاتك شادّة عليك؟.. سر كوب الكاكاو باللبن وفوائده المُدهشة

الكاكاو
الكاكاو
الكاكاو

قبل تطعيم الحصبة في المدرسة.. تحذير للأمهات من 8 أشياء لازم تعرفيها عن الطفل أولًا

تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد