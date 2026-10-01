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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف: إدراج 23 مشروعا بالخطة الاستثمارية ومتابعة 132 مؤشر أداء خلال 3 أشهر

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

استعرضت وزارة الأوقاف أبرز جهود الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، والتي ركزت على دعم منظومة التخطيط المؤسسي، ومتابعة مؤشرات الأداء، وإدراج المشروعات والمستهدفات على المنظومات الحكومية، إلى جانب المشاركة في إعداد استراتيجية الوزارة بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات التابعة.

وفي إطار تعديل الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، أدرجت الإدارة مشروعات الخطة على المنظومة المتكاملة للخطة الاستثمارية التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بإجمالي 23 طلبًا، إلى جانب إدخال المشروعات المتوقع الانتهاء منها خلال العام المالي الجاري.

كما أعدت الإدارة مصفوفة لإنجازات مؤشرات الأداء ربع السنوية للعام المالي 2025/2026، تضمنت نتائج الأرباع الأربعة والتوزيع الجغرافي للإنجازات، مع ربطها باستراتيجيات الدولة المختلفة، ورؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة الجديد «نُطَوِّرُ لِنَبْنِيَ مُسْتَقْبَلًا مُسْتَدَامًا»، واستراتيجية وزارة الأوقاف، وشملت الديوان العام للوزارة ومستشفى الدعاة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وهيئة الأوقاف المصرية.

مؤشرات الأداء خلال أشهر يوليو وأغسطس

وتابعت الإدارة كذلك المستهدفات الشهرية لمؤشرات الأداء خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام المالي 2026/2027، بإجمالي 132 مؤشرًا للإدارات المركزية والجهات التابعة للوزارة، وفقًا لتعليمات السلطة المختصة، وشملت المؤشرات مختلف قطاعات وإدارات الوزارة.

وفي مجال المشروعات القومية، تم إدراج منصرف مشروعات المديريات الإقليمية على منظومة المشروعات القومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بالتعاون مع الإدارات والجهات المختصة، إلى جانب متابعة فرق العمل بالمديريات المكلفة بتحديث بيانات منظومة العمالة.

كما تابعت الإدارة أعمال المنظومة القومية لمتابعة الاستراتيجيات الوطنية للسكان والتنمية، ضمن منظومة الصحة والسكان، حيث جرى إدراج إنجازات 47 مؤشرًا بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون الدعوة، موزعة على أربعة محاور، هي الإعلام والاتصال بـ18 مؤشرًا، والاستثمار في البشر بـ12 مؤشرًا، وتدعيم دور المرأة بـ3 مؤشرات، والتعليم والتعلم بـ14 مؤشرًا.

وفي إطار إعداد استراتيجية وزارة الأوقاف، شاركت الإدارة في الاجتماعات التنسيقية بين الوزارة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تنفيذًا للبروتوكول الموقع بين الجانبين، بما يدعم بناء منظومة متكاملة للتخطيط الاستراتيجي، ومتابعة الأداء، وربط المستهدفات التنفيذية بالاستراتيجيات والخطط الوطنية للدولة.

وزير الأوقاف أسامة الأزهري جهود الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي

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