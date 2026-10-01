إزالة 23 حالة تعد على مبان بمساحة 2255 م² بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة والحاسمة لملف إزالة التعديات وحماية أراضي الدولة.

واصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أمس الأربعاء، حملاتها الميدانية ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ30 لإزالة التعديات، حيث أسفرت عن إزالة حالة تعدٍ على مبانٍ بمساحة 50 م²، بالإضافة إلى إزالة 22 حالة تعدٍ ضمن المتغيرات المكانية بمساحة إجمالية بلغت 2205 م².

وأكدت محافظ البحيرة، استمرار المتابعة الميدانية لرصد أي مخالفات أو تعديات والتعامل الفوري معها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بما يسهم في حماية حقوق الدولة والحفاظ على الأراضي والتعامل مع المخالفات في المهد.