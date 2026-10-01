الأمن يداهم مصنع لإنتاج المخصبات الزراعية المغشوشة في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة ومجهولة المصدر بنطاق محافظة البحيرة.
رصدت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة الأجهزة المعنية بالوزارة قيام (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") بإدارة مصنع "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط القائمين على إدارته ، وضبط بداخله (550 طن منتج نهائى ومواد خام أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر – خط إنتاج كامل).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.