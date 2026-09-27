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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة أسيوط تتقدم 76 مركزًا عالميًا في تصنيف GreenMetric للاستدامة 2026

جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
إيهاب عمر

أعلن الدكتور أحمد عبد المولى، رئيس جامعة أسيوط، تحقيق الجامعة تقدمًا جديدًا في التصنيفات الدولية المعنية بالاستدامة، بعدما تقدمت 76 مركزًا عالميًا في تصنيف UI GreenMetric العالمي للجامعات الخضراء لعام 2026، لتحتل المركز 555 عالميًا، مقارنة بالمركز 631 في تصنيف عام 2025، وذلك من بين أكثر من 2000 جامعة مدرجة في التصنيف هذا العام.

تعزيز الأداء البيئي داخل الجامعة

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى أن هذا التقدم يعكس جهود جامعة أسيوط المتواصلة في ترسيخ ممارسات الاستدامة وتعزيز الأداء البيئي داخل الجامعة، إلى جانب تطوير البنية التحتية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم التعليم والبحث العلمي المرتبطين بقضايا البيئة والاستدامة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح رئيس الجامعة أن التقدم الذي حققته الجامعة في تصنيف GreenMetric جاء نتيجة جهود مؤسسية متكاملة لتطبيق الممارسات المستدامة داخل الحرم الجامعي، وتعزيز الوعي البيئي، ودعم المشروعات والمبادرات المرتبطة بتحسين جودة البيئة الجامعية، مؤكدًا استمرار الجامعة في تطوير أدائها في مختلف محاور الاستدامة، والعمل على تعزيز تنافسيتها في التصنيفات الدولية.

تشجيع الابتكار في المجالات المرتبطة بالتنمية المستدامة

ومن جانبه، أكد الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الاستدامة تمثل أحد المحاور المهمة في توجهات جامعة أسيوط، مشيرًا إلى أهمية دعم الأبحاث العلمية والمشروعات المرتبطة بالطاقة والبيئة والتغيرات المناخية، وتشجيع الابتكار في المجالات المرتبطة بالتنمية المستدامة، بما يعزز دور الجامعة في خدمة المجتمع ودعم جهود الدولة في هذا المجال.

وأوضح الدكتور محمد العدوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن تصنيف UI GreenMetric يُعد من التصنيفات الدولية المتخصصة في قياس أداء الجامعات في مجال الاستدامة، مشيرًا إلى أن تقدم جامعة أسيوط في التصنيف يعكس اهتمامها بتطبيق الممارسات البيئية المستدامة، وتحسين جودة الحياة داخل الحرم الجامعي، ونشر الوعي والممارسات والسلوكيات الصديقة للبيئة بين الطلاب والعاملين.

وأضاف الدكتور عمر شعبان، مدير مكتب التصنيف الأكاديمي، أن منهجية تصنيف UI GreenMetric تعتمد على مجموعة من المحاور الرئيسية لقياس أداء الجامعات في مجال الاستدامة، تشمل: الموقع والبنية التحتية، والطاقة والتغير المناخي، وإدارة المخلفات، والمياه، والنقل والمواصلات، والتعليم والبحث العلمي، موضحًا أن هذه المحاور تتضمن مجموعة من المؤشرات التي تقيس مدى التزام الجامعات بتطبيق معايير وممارسات الاستدامة.

وشارك في إعداد ملف جامعة أسيوط للتقدم في التصنيف عدد من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة، وهم: الدكتور محمد مصطفى حمد، أستاذ أصول التربية والتخطيط التربوي بكلية التربية، والدكتورة زينب محمود محمد كامل، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، والدكتور عمرو سعيد أبوضيف، أستاذ بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم، والدكتور علاء محمود عبد النعيم، أستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم، والدكتور أحمد محمد عطية، أستاذ مساعد بقسم هندسة التصميم الميكانيكي والإنتاج بكلية الهندسة، والدكتورة إيناس ضاحي أحمد، أستاذ التصوير بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، والأستاذة رضوى أمجد قضب، المعيدة بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة.

ويعكس التقدم الذي حققته جامعة أسيوط في تصنيف UI GreenMetric لعام 2026 استمرار جهود الجامعة في تعزيز حضورها في التصنيفات الدولية، من خلال تطوير ممارسات الاستدامة ودعم البحث العلمي والابتكار، وتحسين كفاءة الموارد والخدمات داخل الحرم الجامعي.

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