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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أمن الغربية يحرر 114 مخالفة لردع قائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

حررت إدارة مرور الغربية، 114 مخالفة متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة مركبات ودراجات مخالفة، وتحصيل غرامات مالية فورية.

حملات مرورية 


تلقى اللواء رشاد فاروق مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد هانى عزيز مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط  114 مخالفة شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

تحرك أمني عاجل 


كما تضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 39 ألفا و700 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

الحد من الحوادث وضمان سلامة المواطنين


وكانت اﻹدارة العامة للمرور وجهت بتكثيف الحملات على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر؛ لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، وتكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي حملات مرورية ردع مخالفين قائدي المركبات

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