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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إم جي جي تي 2027 تباع بهذه المواصفات

ام جى جى تى موديل 2027
ام جى جى تى موديل 2027
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ام جى جى تى موديل 2027

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ام جى جى تى موديل 2027، وتنتمي جى تى لفئة السيارات السيدان الكوبيه .

وسائل الأمان بـ  ام جى جى تى موديل 2027

ام جى جى تى موديل 2027

تمتلك سيارة ام جى جى تى موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP ، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك ام جى جى تى موديل 2027

ام جى جى تى موديل 2027

تحصل سيارة ام جى جى تى موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 170 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 275 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات ام جى جى تى موديل 2027

تحتوي سيارة ام جى جى تى موديل 2027 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية ، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول .

ام جى جى تى موديل 2027

وبها فتحة سقف، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر ام جى جى تى موديل 2027

ام جى جى تى موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة ام جى جى تى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 110 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة ام جى جى تى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 160 ألف جنيه.

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