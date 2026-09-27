«بنتلي» تقدّم توركال 2027 الكهربائية الفاخرة .. صور

كشفت بنتلي رسميًا عن توركال 2027 الجديدة، لتقدم من خلالها سيارة كهربائية تجمع بين منظومة الدفع الحديثة والطابع الفاخر الذي ترتبط به العلامة البريطانية.

وتعتمد السيارة على الطاقة الكهربائية بالكامل، مع منظومة دفع متطورة ونظام دفع كلي، إلى جانب بطارية كبيرة تدعم مدى قيادة يصل إلى 600 كم بالشحنة الواحدة.

بنتلي توركال

محركات وأداء بنتلي توركال

تعتمد بنتلي توركال على منظومة حركة كهربائية تتكون من محركين، أحدهما مثبت على المحور الأمامي والآخر على المحور الخلفي، وبتقنيات الدفع الكلي للعجلات، ويختلف مستوى الأداء بحسب الفئة، إذ تأتي النسخة الأساسية Core بقوة تصل إلى 821 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 1,194 نيوتن متر، بينما ترتفع أرقام الأداء في فئة S الأعلى إلى 888 حصانًا و1,350 نيوتن متر من عزم الدوران.

بنتلي توركال

تسارع بنتلي توركال

تظهر بعض الفروقات بين نسخ توركال عند الحديث عن التسارع، إذ تحتاج الفئات الأساسية إلى 3.4 ثانية للانطلاق من الثبات إلى 100 كم في الساعة، مع سرعة قصوى تبلغ 250 كم في الساعة، أما الفئات الأعلى تجهيزًا، فتتمكن من الوصول إلى 100 كم في الساعة خلال 2.9 ثانية، بينما ترتفع سرعتها القصوى إلى 260 كم في الساعة.

بنتلي توركال

مدى كهربائي يصل إلى 600 كم

تعتمد توركال على بطارية ليثيوم أيون مكونة من 192 خلية، وتبلغ سعتها الصافية 113 كيلوواط ساعة، بينما يعمل النظام الكهربائي بجهد يصل إلى 800 فولت، وتوفر هذه المنظومة مدى قيادة يصل إلى 600 كم بالشحنة الواحدة.

بنتلي توركال

شحن سريع بقدرة 400 كيلوواط

وتدعم بنتلي توركال تقنية الشحن السريع بقدرة تصل إلى 400 كيلوواط، ما يسمح بتقليل الوقت اللازم لإعادة تزويد البطارية بالطاقة، ووفق المصادر العالمية، يمكن شحن البطارية من 10 إلى 80% خلال أقل من 20 دقيقة.