هل الإنتاج المحلي للأرز يُوفر احتياجات السوق؟ .. رئيس الشُعبة يُجيب

أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن مصر تنتج من 6.5 إلى 7 ملايين طن من الأرز الشعير سنويًا، موضحًا أن هذه الكميات تنتج نحو 4.250 مليون إلى 4.5 مليون طن من الأرز الأبيض، بينما يبلغ حجم الاستهلاك نحو 3.6 مليون طن.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن الفارق بين حجم الإنتاج والاستهلاك يوفر فائضًا يصل إلى نحو 900 ألف طن من الأرز، وهو ما يكفي احتياجات السوق لمدة 3 أشهر إضافية فوق استهلاك العام، مؤكدًا أن الإنتاج المحلي يكفي المواطنين ولا توجد مشكلة في توافر الأرز.

وأوضح أن الإنتاج الجديد من الأرز يظهر في النصف الثاني من أغسطس، ومع ذلك لا تزال السوق تستهلك الأرز القديم من العام الماضي، بينما بدأت بعض المضارب في العمل بالأرز الجديد، مشيرًا إلى أن استمرار توافر الأرز القديم يعكس حجم الفائض الموجود في السوق.