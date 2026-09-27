سهام صالح: ما يحدث مع حسام حسن في المنتخب «عين» كلنا عارفينها

أكدت الإعلامية سهام صالح، أن الأزمات المتتالية التي يمر بها حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، خلال الفترة الحالية، لا يمكن فصلها عن وجود حالة من الحسد أو «العين»، وفق تعبيرها.

وقالت سهام صالح خلال تصريحاتها في برنامجها «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E «اللي بيحصل لحسام حسن مع المنتخب والأزمات المتتالية دي عين، وكلنا عارفين دي عين مين»، في إشارة إلى أن هناك من يتسبب في هذه الأزمات أو يتمنى عدم استمرار حالة النجاح.

وأضافت: «لكن أنا بقول للكابتن حسام حسن، ارجع حسام اللي إحنا شوفناه في كأس العالم»، مطالبة إياه باستعادة مستواه وشخصيته التي ظهرت خلال البطولة.