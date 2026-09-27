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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سهام صالح: ما يحدث مع حسام حسن في المنتخب «عين» كلنا عارفينها

حسام حسن
حسام حسن
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

أكدت الإعلامية سهام صالح، أن الأزمات المتتالية التي يمر بها حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، خلال الفترة الحالية، لا يمكن فصلها عن وجود حالة من الحسد أو «العين»، وفق تعبيرها.

وقالت سهام صالح خلال تصريحاتها في برنامجها «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E «اللي بيحصل لحسام حسن مع المنتخب والأزمات المتتالية دي عين، وكلنا عارفين دي عين مين»، في إشارة إلى أن هناك من يتسبب في هذه الأزمات أو يتمنى عدم استمرار حالة النجاح.

وأضافت: «لكن أنا بقول للكابتن حسام حسن، ارجع حسام اللي إحنا شوفناه في كأس العالم»، مطالبة إياه باستعادة مستواه وشخصيته التي ظهرت خلال البطولة.

حسام حسن المدير الفني حسام حسن كأس العالم منتخب مصر الشناوى

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