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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يواجه برشلونة الإسباني اليوم في مونديال أندية اليد

يد الزمالك
يد الزمالك
محمد سمير

يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مواجهة قوية أمام برشلونة الإسباني، في الثالثة والنصف عصر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات الرئيسي ببطولة العالم للأندية لكرة اليد، المقامة في العاصمة الجديدة.

ويسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة، بعدما استهل مشواره في دور المجموعات الرئيسي بتحقيق فوز كبير على فريق منتدى درب السلطان المغربي بنتيجة 42-17، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي.

وكان الفريق الأبيض قد حجز مقعده في دور المجموعات الرئيسي عقب تفوقه على لوس أنجلوس الأمريكي بنتيجة 40-17، خلال منافسات الدور التمهيدي للبطولة.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الأولى من الدور الرئيسي إلى جانب ثلاثة أندية، هي برشلونة الإسباني، ومنتدى درب السلطان المغربي، وإي سي بينيروس البرازيلي.

وتكتسب مواجهة اليوم أهمية كبيرة للفريق الأبيض، في ظل قوة المنافس الإسباني، حامل لقب بطولة العالم للأندية، ورغبة الزمالك في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في المنافسة خلال مشوار البطولة.

وتشهد النسخة الحالية من بطولة العالم للأندية لكرة اليد مشاركة 10 أندية، في أكبر مشاركة بتاريخ البطولة، حيث تمثل الفرق المشاركة مختلف قارات العالم.

وتضم قائمة الأندية المشاركة الأهلي المصري مستضيف البطولة، وبرشلونة الإسباني حامل اللقب، وبرقان الكويتي ممثل قارة آسيا، ومنتدى درب السلطان المغربي ممثل أفريقيا، وفوكس برلين الألماني ممثل أوروبا، وبينيروس البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية والوسطى، ولوس أنجلوس الأمريكي ممثل أمريكا الشمالية والكاريبي، وسيدني الأسترالي ممثل أوقيانوسيا، إلى جانب فيزبريم المجري الحاصل على بطاقة دعوة، والزمالك المصري صاحب بطاقة الدعوة الأخرى.

الزمالك برشلونة الزمالك يواجه برشلونة مونديال أندية اليد

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