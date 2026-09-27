أسامة فيصل ينضم لمنتخب مصر استعدادًا لمواجهة جنوب السودان

انضم أسامة فيصل، لاعب البنك الأهلي، لمعسكر منتخب مصر الحالي، على أن يخوض التدريبات مع الفريق صباح اليوم.

ويسافر أسامة فيصل مع البعثة إلى جنوب السودان لمواجهتها يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

وتغادر في الثانية عشرة ظهر اليوم بعثة منتخب مصر إلى جنوب السودان.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

ويواجه منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، نظيره جنوب السودان يوم الثلاثاء 29 سبتمبر الجاري، في مدينة جوبا، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويسعى الفراعنة إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، بعد التعادل السلبي أمام أنجولا في الجولة الأولى من التصفيات.

تعادل سلبي أمام أنجولا

كان منتخب مصر قد استهل مشواره في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027 بالتعادل السلبي أمام أنجولا، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

وحصد كل منتخب نقطة واحدة من المواجهة، لتبقى المنافسة مفتوحة في المجموعة الثانية قبل الجولة الثانية.