جمال عبدالحميد: مينفعش نقول أن خروج محمد صلاح كانت لأسباب فنية

رفض جمال عبد الحميد، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، اعتبار قرار استبدال محمد صلاح خلال مباراة منتخب مصر قرارًا فنيًا بحتًا، مؤكدًا أن خروج قائد الفراعنة لا يمكن تفسيره بهذا الشكل، وفقًا لرؤيته.

وقال عبد الحميد، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E: «فني إيه؟ مينفعش نقول خروج محمد صلاح فني، مستحيل طبعًا».

وأوضح لاعب الزمالك السابق أن محمد صلاح يمثل عنصرًا مهمًا داخل صفوف المنتخب، وبالتالي فإن قرار استبداله يحتاج إلى تفسير واضح، خاصة في ظل أهمية وجوده داخل الملعب وتأثيره على أداء الفريق، مؤكدًا أن الأمر لا ينبغي اختزاله في كونه قرارًا فنيًا فقط.