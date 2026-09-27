علي أبو جريشة: خروج محمد صلاح وهيثم حسن لم يكن موفقًا.. وريح منتخب أنجولا

أكد علي أبو جريشة، لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، أن قرار الجهاز الفني بقيادة حسام حسن بإخراج محمد صلاح وهيثم حسن خلال مباراة المنتخب أمام أنجولا لم يكن موفقًا من وجهة نظره.

وقال أبو جريشة، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن خروج الثنائي أثر في شكل المنتخب خلال اللقاء، مشيرًا إلى أن وجود محمد صلاح كان مهمًا للحفاظ على الضغط الهجومي.

وأضاف: «إذا كان هيثم حسن مصابًا، فمن الأفضل ألا يبدأ المباراة من الأساس»، موضحًا أن استبدال محمد صلاح ساهم في إراحة منتخب أنجولا ومنحه فرصة أكبر للتعامل مع مجريات اللقاء، مؤكدًا أهمية حسن إدارة التغييرات.