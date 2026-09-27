قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية يعلنون توحيد الصفوف لإسقاط نتنياهو وحكومته

اتفق قادة خمسة أحزاب معارضة على تنسيق جهودهم خلال الانتخابات المقبلة، والعمل معًا لتشكيل حكومة بديلة بعد الاقتراع، في تحرك انتخابي يستهدف إنهاء حكم بنيامين نتنياهو.

وجاء الاتفاق خلال اجتماع عقده قادة ما يعرف بـ«كتلة التغيير» في منزل زعيم المعارضة يائير لابيد في تل أبيب، بمشاركة رؤساء أحزاب «هناك مستقبل» بزعامة لابيد، و«يشار» بقيادة غادي آيزنكوت، و«معا» برئاسة نفتالي بينيت، و«إسرائيل بيتنا» بقيادة أفيغدور ليبرمان، و«الديمقراطيين» بزعامة يائير غولان.

وأكد قادة الأحزاب، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، اتفاقهم على تنسيق التحركات قبل الانتخابات وفي يوم الاقتراع، إلى جانب التعاون بعد الانتخابات بهدف تشكيل حكومة جديدة بدلًا من حكومة نتنياهو.

وعقب الاجتماع، قال نفتالي بينيت إنه يشعر بـ«الأمل» مجددًا، معربًا عن ثقته بإمكانية حصول كتلة المعارضة على 63 مقعدًا، والعمل على تشكيل حكومة جديدة. كما أكد أن المشاركين وضعوا الخلافات والاعتبارات الشخصية جانبًا، واتفقوا على التعاون حتى الانتخابات وبعدها.

من جانبه، توعد أفيغدور ليبرمان باستبدال حكومة نتنياهو في الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر المقبل، متعهدًا بإعادة إسرائيل، بحسب تعبيره، إلى «المسار الصحيح».

في المقابل، هاجم نتنياهو قادة أحزاب المعارضة بعد اتفاقهم على تنسيق جهودهم، زاعمًا أنهم يسعون إلى تشكيل حكومة بدعم من الأحزاب العربية.

كما وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اجتماع قادة الأحزاب الخمسة بأنه «خطير»، في تعليق نشره عبر منصة «إكس» مرفقًا بصورة جمعت قادة المعارضة خلال اجتماعهم.

ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الإسرائيلية استعدادات للانتخابات، وسط منافسة حادة بين معسكر نتنياهو وأحزاب المعارضة. وتقول استطلاعات رأي حديثة، بحسب النص، إن معسكر نتنياهو يواجه تراجعًا أمام منافسيه.

ويترأس نتنياهو الحكومة الإسرائيلية منذ ديسمبر 2022، في ائتلاف يضم أحزابًا يمينية ودينية. كما يواجه قضايا سياسية وقضائية دولية، من بينها مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه على خلفية اتهامات مرتبطة بالحرب في قطاع غزة، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل.